Arriva la "tempesta dell'Immacolata", neve a Milano | Un ferito grave nel Pavese

E' arrivata sul Nord Italia , come previsto nei giorni scorsi, la cosiddetta "t empesta dell'Immacolata ". A Milano , dove già nel corso della mattinata è iniziata un' abbondante nevicata , sono attesi circa 5 centimetri . Il Comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale. Disagi anche nel Pavese, dove si registra un ferito grave.

Massima attenzione sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale, come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti, dove si concentra l'attività di spargimento sale.

Un ferito grave nel Pavese - Primi disagi sulle strade della provincia di Pavia a causa della neve, che scende copiosa dalla notte. I maggiori problemi si riscontrano in particolare nella zona dell'Oltrepò collinare e montano, ma anche nel resto del territorio. A Carbonara al Ticino, a pochi chilometri dal capoluogo, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata: alla guida c'era un ragazzo di 23 anni, che è stato soccorso dal 118, giudicato in codice rosso e trasportato in ospedale. Altre vetture sono finite fuori strada a causa del fondo ghiacciato.