Genova, Bucci: "Demolita base del pilone 9, lavori avanti veloce"

"Demolita la pila 9 di ponte Morandi. Procedono spediti i lavori che permetteranno la riapertura di via Perlasca entro Natale": il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, annuncia su Facebook la conclusione dei lavori di demolizione sul cavalletto del viadotto crollato. Con lo smantellamento delle macerie possono partire i lavori di sistemazione della strada che è in parte collassata a causa del peso del ponte crollato.