Morte Desirée, il gip: "Crudeltà senza remora, impediti i soccorsi"

Gli indagati hanno agito "con pervicacia, crudeltà e disinvoltura" mostrando una "elevatissima pericolosità e non avendo avuto alcuna remora". Lo scrive il gip Maria Paola Tomaselli nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per i tre cittadini africani accusati dello stupro e della morte di Desirée Mariottini. Gli indagati, inoltre, "impedirono di chiamare i soccorsi per aiutarla".