Maltempo, lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Roma

Situazione critica anche in Veneto dove il presidente, Luca Zaia, ha chiesto la mobilitazione della protezione civile "in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici e idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966" e per i quali possono manifestarsi eventi tali "da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza". Proprio a causa del maltempo sono quindi cinque le province che hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: Belluno, Padova e Treviso per lunedì 29 ottobre, Vicenza e Città metropolitana di Venezia lunedì 29 e martedì 30 ottobre.



Chiusure previste anche a Treviso e provincia; Belluno e provincia; in provincia di Bergamo; a Marino, in provincia di Roma; nella provincia di Livorno, ovvero a Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci; nella provincia di Grosseto e quindi a Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello; in quasi tutta la Liguria, tranne nei comuni di Spotorno e Albisola.



Allerta arancione anche ad Alessandria dove il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 29 ottobre. Sorvegliati speciali i fiumi, che per ora si mantengono però sotto la soglia d'attenzione.