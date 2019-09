Tre agenti indagati per la vicenda del figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia

Tre poliziotti della scorta di Matteo Salvini sono indagati in relazione a quanto avvenne il 30 luglio a Milano Marittina, quando il figlio dell'allora ministro dell'Interno fece un giro in mare su una moto d'acqua della polizia guidata da un agente. I tre, interrogati dalla procura di Ravenna, sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per il comportamento tenuto con un giornalista che cercava di riprendere la scena.