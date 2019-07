Figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia, scoppia la polemica | Il vicepremier: "Mio errore da papà"

+Europa: "Figlio di Salvini su moto più imbarazzante del 'trota'" - "Matteo Salvini dovrebbe ormai dimettersi per Moscopoli e per la sua inadeguatezza come ministro dell'Interno, evidenziata persino nella tragica vicenda della morte del carabiniere Rega Cerciello. Ma tra i tanti danni finora compiuti, c'è la beffa della moto d'acqua della Polizia usata per divertimento dal figlio di Salvini in vacanza a Milano Marittima. Dopo il "trota", continua la saga dei figli dei segretari della Lega che imbarazzano l'Italia". Lo ha affermato il vicesegretario di +Europa, Piercamillo Falasca. "Non c'è molto da aggiungere alle immagini che stanno circolando sul web, se non che a Milano Marittima si è appena consumato un atto di vilipendio alla Repubblica italiana peggiore di quando la Lega invitava i suoi oppositori a gettare la bandiera italiana nel gabinetto.



Il Pd attacca - "I mezzi della polizia - ha scritto su Twitter, Emanuele Fiano, presidente del gruppo Pd alla Camera - servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il ministro con rischi per loro e per il ragazzo" mentre per Giuditta Pini, sempre Pd, "un giocattolo. Ecco come tratta le forze dell'ordine Matteo Salvini, il ministro dell'Interno. Prima usa le divise di carabinieri e polizia come fossero maglie della salute, in barba alla legge, e adesso questo".



E se la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli ha assicurato "la nostra solidarietà alla polizia italiana, di cui siamo orgogliosi, messa ancora una volta in imbarazzo da Salvini, un ministro incompetente e arrogante", la collega di partito, Alessia Morani ha chiamato in causa anche il Movimento 5 stelle: "Se invece del figlio di Salvini si fosse trattato di un politico del Pd è sicuro che i 5 Stelle avrebbero fatto il diavolo a quattro.



Fratoianni: "Accertamenti celeri sul parco giochi del ministro" - "Proprio nel giorno in cui il capo della polizia denuncia le carenze strutturali di organico e delle difficoltà che ci saranno nei prossimi anni, ecco la notizia dal parco divertimenti del ministro dell'Interno. Siamo davvero curiosi di sapere come andrà a finire questa bravata, da cui emerge, al di là del giretto sulle moto d'acqua che dovrebbero servire alla sicurezza pubblica, pure l'atteggiamento inaccettabile degli operatori di polizia nei confronti del giornalista che ha filmato la scena", ha affermato Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana. "Ci auguriamo - ha aggiunto - che gli accertamenti della questura di Ravenna siano celeri ed efficaci e che i provvedimenti non guardino in faccia a nessuno, neanche se saranno coinvolti uomini della scorta del ministro dell'Interno".



Bonafede: "Italiani non perdono il sonno per il figlio di Salvini" - "Sinceramente so che la questura sta facendo le verifiche che deve fare, mi dispiace perché secondo me i poliziotti sono stati messi in difficoltà in quella situazione. I giornalisti hanno fatto il loro lavoro, ma non credo che gli italiani perdano il sonno per capire se il figlio di Salvini si e' fatto un giro sulla moto d'acqua della polizia". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.