Varese, il figlio di Roberto Maroni si candida...ma non con la Lega

Ha 19 anni, studia Scienze Politiche e sogna di fare il giornalista: è il profilo di Fabrizio Maroni, figlio dell'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della Lombardia della Lega, che ha scelto di candidarsi nella lista civica "Comune e comunità uniti per Lozza" (nel Varesotto) per sostenere Giuseppe Licata, il sindaco uscente del Pd che tenta un doppio mandato. La notizia è riportata dal quotidiano La Prealpina spiegando che il più piccolo di casa Maroni ha scelto di "mettersi a disposizione della comunità" e tenterà di entrare nel consiglio comunale per l'area del centrosinistra.