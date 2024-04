Sanità, una paziente non vedente di Carpi (Mo): "Ho l'esenzione ma non riesco a prenotare una visita ortopedica"

Le liste d'attesa a rilento nella sanità pubblica non risparmiano nemmeno l'Emilia-Romagna, regione che da anni vanta i primi posti in classifica sul welfare. Ai microfoni di "Fuori dal Coro" Patrizia, paziente non vedente residente a Carpi (Modena) denuncia l'impossibilità di prenotare una visita ortopedica. "Al centro prenotazioni dicono che manca il calendario degli appuntamenti. Perchè devo andare a pagamento se ho l'esenzione?", si domanda. Munita di telecamera nascosta, l'inviata del programma di Rete 4 chiede così spiegazioni a un'addetta del Cup locale che conferma: "L'Usl non condivide i calendari sulla provincia e il Cup vede una schermata grigia", spiega.

Da Modena a Reggio Emilia lo stallo sulle liste d'attesa nella sanità rimane pressoché lo stesso. Come confermato da altri addetti di Cup le prenotazioni su visite neurologiche o mammografie sono ferme ma sul sito del servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna il blocco non risulta e l'indice di performance risulta addirittura del 91%. L'inviata di "Fuori dal Coro" ha provato a chiedere conto alle direzioni provinciali dell'Ausl di Modena e Reggio Emilia ma, così come l'Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, nessuno ha rilasciato dichiarazioni.