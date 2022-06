Modena, incidente tra Tir e auto sull'A1: un morto e sei feriti | Il camion era carico di candeggina ha preso fuoco, morto l'autista

Lunghe code, acqua distribuita ai viaggiatori -

L'ondata di calore peggiora la situazione del traffico in A1 dopo l'incidente della scorsa notte tra Valsamoggia e Modena Sud, al chilometro 183, nel quale ha perso la vita il conducente di un camion che ha impattato con un altro mezzo pesante e un'auto. Autostrade per l'Italia informa che risulta riaperto il tratto in direzione Milano, mentre quello verso Bologna è ancora chiuso e sta determinando code anche di dieci chilometri. Ai viaggiatori incolonnati si stanno distribuendo bottigliette d'acqua.

A causa del danneggiamento delle barriere centrali il traffico in direzione Milano circola comunque su tre delle quattro corsie disponibili e si registrano tre chilometri di coda. Sono invece ancora in corso le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino della viabilità nel tratto in direzione Bologna - nell'impatto dei veicoli è stato disperso un carico di candeggina - dove ci sono code di nove chilometri in corrispondenza dell'uscita di Modena Nord e di dieci chilometri in corrispondenza dell'uscita di Modena Sud. Autostrade invita a chi viaggia verso Bologna di percorrere strade alternative.