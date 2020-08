Cattolica, turista austriaca partorisce in spiaggia il suo settimo figlio

Era in vacanza a Cattolica (Rimini) dove ha partorito, in spiaggia, il suo settimo figlio. Sabato pomeriggio, in una giornata caldissima, la donna, una turista austriaca di 45 anni, stava cercando con la sua famiglia un po' di refrigerio nel mare della costiera romagnola quando, all'improvviso, ha avvertito le contrazioni che precedevano il parto. Tutto è accaduto in pochi minuti e la donna è stata poi portata in ospedale con il piccolo appena nato.