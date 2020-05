Francia, una donna partorisce sei gemelli: evento rarissimo

Parto eccezionale in Francia, dove una donna ha dato alla luce sei gemelli: si tratta di un evento estremamente raro, come hanno spiegato all'ospedale Strasburgo-Hautepierre. I piccoli, cinque femmine e un maschio, sono nati di 24 settimane e sei giorni, "molto prematuri", hanno precisato i medici. La madre, che in passato aveva avuto due figli, si era sottoposta a stimolazione ovarica. Nati con il taglio cesareo, pesano tra 630 e 730 grammi.