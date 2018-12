Drogava e rapinava gli "amanti": 30enne arrestata nel Torinese

La donna aveva rubato, a Moncalieri (Torino) la sera del 16 febbraio, la tessera bancomat e la carta di credito a un uomo dopo avergli somministrato un ansiolitico ipnotico e miorilassante, in misura circa 24 volte superiore alla dose consigliata.



La 30enne, quindi, ha rubato i contanti dal portafogli della sua vittima e si è fatta consegnare la tessera bancomat e la carte di credito. Stordito e incapace di intendere e volere, il malcapitato ha perfino accompagnato la ragazza allo sportello bancomat per prelevare. In una sera, la donna ha prelevato oltre 2.800 euro. L'uomo si è accorto del raggiro molte ore dopo e ha sporto denuncia, facendo partire le indagini.