Covid a Brescia, il dott. Perani: "Ospedale sempre più sotto pressione, pericolo variante inglese ma non è come un anno fa"

"La seconda ondata qui da noi non è mai finita, i ricoveri sono in costante crescita dalla fine dell'anno". Così, a Tgcom24, Cristiano Perani, Bed Manager dell'Ospedale civile di Brescia, città lombarda appena diventata zona arancione rafforzata per il preoccupante aumento di casi di Covid-19. "Nei mesi passati abbiamo anche ricevuto diversi pazienti di altre città maggiormente in difficoltà, ora abbiamo aperto un padiglione ad hoc, ma la pressione sull'ospedale sta crescendo costantemente. Ci sono notevoli differenze rispetto alle province limitrofe, noi abbiamo avuto casi in costante crescita" ha aggiunto Perani. "Quello delle varianti è ormai il vero problema, è prevalente quella inglese" ha concluso Perani.