Covid, 43.084 nuovi casi con 272.495 tamponi e altri 177 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 177 decessi (contro i 113 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 173.426. In terapia intensiva sono ricoverati 331 pazienti (-8) mentre i guariti sono 78.741. Tasso di positività al 15,8% (invariato rispetto al giorno prima).

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i dimessi e i guariti sono 20.176.727. Nelle ultime 24 ore il saldo fra entrate e uscite in ospedale per i malati di Covid ha registrato un -236 nei reparti ordinari.