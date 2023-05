Cosenza, trovato il caschetto della ragazza dispersa in un fiume mentre faceva rafting

Caduta in acqua dopo uno scontro fra gommoni

Uno scontro tra i due gommoni utilizzati per fare rafting: sarebbe questa la causa della caduta della 19enne nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo. La giovane era a bordo di uno dei due gommoni che si sono scontrati. A causa dell'impatto, Denise è finita in acqua e da quel momento di lei si è persa ogni traccia. Il fiume Lao in questo periodo è in piena a causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni in tutta l'area del Pollino.