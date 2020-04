Coronavirus, Francesco Broccolo: "Siamo ottimisti sugli antivirali, stiamo facendo progressi"

"Stiamo facendo progressi sugli antivirali, si stanno sequenziando vari virus, si sta anche cercando di capire se ci siano delle mutazioni ad esempio sulla polimerasi che è uno dei target di questi antivirali in modo da capire se nel vicino futuro un eventuale antivirale possa funzionare".

Con queste parole il virologo dell'Università degli studi di Milano Bicocca, Francesco Broccolo, spiega a "Mattino Cinque" i progressi della ricerca di una cura per il coronairus. "Non sembra che sia un virus particolarmente soggetto a mutazioni, quindi sugli antivirali sono abbastanza positivo" - afferma Broccolo - Il fatto che il virus non muti è utile però anche per il vaccino perché se non muta possiamo pensare e presuppore che gli anticorpi saranno anticorpi protettivi".