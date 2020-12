Cane preso a calci a Taranto, la versione del poliziotto: "Intervenuto per difendere una donna e il suo bimbo dall’animale"

Facebook / Max Il Cane Di Taranto

"Sono intervenuto per difendere una donna e il suo bambino dal cane che li stava importunando". Si sarebbe giustificato così il poliziotto ripreso con il cellulare da un passante mentre prendeva a calci Max, il cane di quartiere diventato una mascotte per la cittadinanza di Taranto. La questura ha acquisito altri filmati delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la vicenda.