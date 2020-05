Il coronavirus non ferma il contrabbando di sigarette in Campania

Il coronavirus ha bloccato quasi tutte le attività commerciali, ma non il contrabbando di sigarette in Campania. L'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete torna per i vicoli di Napoli e documenta la vendita illegale di tabacchi da parte di ambulanti e commercianti alla luce del sole.

Si tratta di pacchetti che costano molto meno di quelli che si acquistano nei rivenditori ufficiali, ma attenzione perché non si tratta solo di un fenomeno che alimenta le casse della criminalità organizzata a scapito di quelle dello Stato, ma che è anche molto pericoloso per la salute. Tra le sigarette vendute illegalemente, infatti, ci sono anche quelle non conformi alle normative europee, prodotte nei Paesi dell'Est, con elevati contenuti di catrame e nicotina, particolarmente nocive.