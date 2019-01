Bambino ucciso nel Napoletano, forse Giuseppe poteva salvarsi

Le responsabilità della madre - Questo particolare, che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire, sembra inoltre aumentare le responsabilità anche di Valentina Casa, la mamma di Giuseppe: la donna, non solo avrebbe assistito al pestaggio, ma non avrebbe fatto niente nemmeno quando il bambino ha perso i sensi.



Il buco di due ore - Stando a quanto emerso, come riporta "Il Mattino", alle 10 di domenica mattina Tony Sessoubti ha chiamato a casa della sorella e avrebbe parlato con la madre. Dato i litigi frequenti tra il 24enne e la compagna, la donna non si sarebbe allarmata eccessivamente e solo verso le 12.30 ha raggiunto l'abitazione dei due. E' stato solo allora che soccorsi e polizia sono stati allertati.