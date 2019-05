Bali: il dj muore mentre soccorre l'amica caduta dal balcone

L'annuncio è arrivato direttamente sul profilo Facebook del dj, che conta oltre 900.000 like. "Con grande dolore confermiamo che Adam Neat è stato coinvolto in un incidente fatale mentre cercava di aiutare un'amica che ha conseguito fratture multiple a Bali, sabato".



La sua camera aveva una terrazza panoramica con piscina privata e venerdì sera (sabato notte per l'ora italiana) ospitava una festa fra amici. Ad un certo punto Zoia Lukiantcev, una conoscente dell'artista, è caduta dal balcone della piscina mentre era nuda, finendo in un cespuglio diversi metri più in basso. L'impatto con la vegetazione le ha salvato la vita, ma non le ha risparmiato diverse fratture alle gambe.

Sentendo le grida d'aiuto, Neat ha provato a raggiungerla prendendo la rincorsa, ma l'impatto con una porta di vetro è stato fatale, con le schegge che gli hanno reciso l'arteria del braccio, lasciandolo in una pozza di sangue.

Il personale dell'albergo ha trovato le due persone solo il giorno seguente e hanno subito allertato le forze dell'ordine. Zoia Lukiantcev era senza sensi al momento del rinvenimento, ora è ricoverata in ospedale e non rischia la vita.

Neat, era residente a Singapore ed era fra i tre dj più famosi dell'Asia. Ha lavorato anche con personalità come David Guetta, Scissor Sisters, e Fatboy Slim.