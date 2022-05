Lecce, cane lanciato da un cavalcavia: è grave

Un cane di piccola taglia è stato lanciato da un cavalcavia e ha rischiato di morire sul colpo.

È accaduto giovedì sulla strada che collega Taviano con Matino, in provincia di Lecce . Dopo una segnalazione, sul posto sono intervenuti Matteo Cazzato di Spirito Randagio e le Guardie ecozoofile Lecce "Sezione Provinciale di Taviano". "Abbiamo subito prestato soccorso all'animale in evidente stato confusionale e dolorante su più parti del corpo, lo abbiamo poi portato presso la Clinica Veterinaria del Salento, dove è stato ricoverato quasi in stato di collasso", ha spiegato Cazzato su Facebook. Le sue condizioni sono gravi.