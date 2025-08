La storia del "gatto da biblioteca" che ha battuto persino i politici texani

Broswer era arrivato nella piccola città (diciottomila abitanti non lontana da Fort Worth) per assolvere a un compito preciso: cacciare i topi. Solo che, col tempo, diciamo che il gatto è riuscito a guadagnarsi affetto e gratitudine a prescindere da come svolgesse il suo compito primario. In breve il simpatico felino si è trasformato in un'autentica mascotte, amata e coccolata dagli avventori della biblioteca. Con un suo posto nella comunità e presto diventato un'icona del paese, al punto da figurare come modello per un calendario di beneficenza che ha raccolto più soldi di quelli necessari a mantenerlo per un anno intero. Broswer è stato insomma un simbolo, l'animale più popolare di White Settlement, ma tanta celebrità lo ha portato anche a farsi dei nemici, anche piuttosto potenti.