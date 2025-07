Sorseggiare un té mentre si accarezza un leone, in Cina si può (per ora)

Al New York Post Jason Barker, vicepresidente della People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), ha messo alla berlina la pratica: "Strappare i cuccioli di leone alle loro madri affinché i clienti possano maneggiarli durante il tè pomeridiano non è intrattenimento, ma sfruttamento. Questi animali sono esseri viventi e senzienti, non giocattoli", ha ricordato. Mentre Peter Li di Humane World for Animals ha evidenziato da parte sua i rischi per gli avventori del locale: "Anche un leone giovane è perfettamente in grado di ferire un essere umano. Trattare animali selvatici come oggetti di scena è moralmente inaccettabile e pericolosamente irresponsabile". Per questo, più a sud, precisamente a Chonquing, solo poche settimane fa si era richiesto lo stop per un'altra iniziativa simile, che stavolta coinvolgeva degli esemplari di una specie in via d’estinzione: i panda rossi. Un hotel di lusso aveva infatti avuto la bislacca idea di introdurre questi ultimi nelle camere degli ospiti come "sveglia", almeno fino a quando il video di una coppia britannica non ha fatto diventare l'operazione un caso mondiale. È bene tuttavia ricordare che, dal 2018, anche in Cina ci sono delle norme specifiche che limitano certi tipi di maltrattamenti, che tuttavia a volte riaffiorano soprattutto in determinati contesti turistici. Forse sarebbe bene far ripassare, sia ai proprietari del Wamhui sia ai loro clienti, la storia di Roar (in italia Il grande ruggito), uno sfortunato film in cui il regista decise di far interagire i leoni con attori e membri della troupe (in cui militavano anche suoi famigliari). Un'idea terribile che funestò, oltre alle riprese, anche le vite di tutti i coinvolti in incidenti più o meno gravi. Anche in quel caso si erano scelti leoni addestrati e teoricamente "sicuri", che però avevano reagito da feroci felini se spronati a mettersi in contatto con gli uomini in maniera troppo ingenua.