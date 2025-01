Bambino di 8 anni salvo dopo 5 giorni da solo tra leoni ed elefanti in un parco dello Zimbabwe

Il bambino, T.P., ha vagato da solo per 23 chilometri nel pericoloso Matusadona National Park che, situato sulle rive del lago Kariba, si estende per 1.400 chilometri quadrati e viene indicato come uno dei pochi che ospita i "Big Five", cioè i cinque grandi animali della savana africana: leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali. Per quanto riguarda i leoni, il Matusadona ne conta circa 40, dopo essere stato per un periodo il parco africano con una delle più alte densità di questo felino.