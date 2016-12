Weekend d'Italia: appuntamenti di primavera

Sagra del salame di cinghiale - Val della Torre (TO) - Sulle colline torinesi, domenica 3 aprile, è possibile trascorrere una domenica all'insegna del buon gusto. La cittadina è animata da una mostra mercato enogastronomica che ha come protagonista indiscusso il salame valtorrese di cinghiale De.C.O. (denominazione comunale d'origine).



BirrArt Europe - Casteggio (PV) - Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile questa cittadina dell Oltrepò Pavese ospita quattro giorni dedicati alla cultura birraria artigianale italiana ed europee. Per l'occasione sono presenti oltre 150 etichette in degustazione: un viaggio simbolico per assaggiare le produzioni dei monaci birrai del Belgio, le ale inglesi e le pils ceche. La manifestazione viene arricchita da degustazioni e showcooking, concorsi e tanta buona musica.



Piazza creativa - Casalgrande (RE) - Una mostra creativa che consente a grandi e piccini di trascorrere una giornata all'aria aperta imparando "l'arte del saper fare" da mani esperte, che quotidiamente creano le loro opere. Tra laboratori creativi, dimostrazioni pratiche e workshop gratuiti, si apprendono i segreti del cucito creativo, della moda o dell'arredo country; con un pò di manualità e tanta fantasia è possibile realizzare meravigliosi bijoux e simpatici oggetti artigianali. L'appuntamento è previsto per domenica 3 aprile.



Sagra del Ciambellino - Sinalunga (SI) - Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile a Rigomagno, frazione nel comune di Sinalunga (SI), si svolge la 48ª edizione della Sagra del Ciambellino, dolce tipico della Valdichiana senese e aretina che può essere gustato inzuppato nel vinsanto oppure nel caffellatte.



Sagra delle Frittelle Dolci - Marliana (PT) - Domenica 3 aprile si svolge la 53ª edizione della Sagra delle Frittelle Dolci. Dalle 15:00 alle 20:00 nella piazza centrale saranno distribuite frittelle dolci preparate in una grande padella del diametro di due metri e mezzo! Nel corso della Sagra, poi, saranno allestite delle bancarelle per le vie del borgo. Il pomeriggio sarà allietato da tanta musica dal vivo e dalle degustazioni dei prodotti tipici di Marliana come necci dolci e salati, vino e farina di castagne in tutte le sue forme.



Subasio Con Gusto - Spello (PG) - Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile i vicioli di Spello ospitano la 5° edizione della Rassegna delle Erbe Campagnole. Si tratta di una rassegna che vuole presentare e permettere di degustare le più apprezzate erbe del territorio umbro, cercando di unire la tradizione popolare, il turismo ambientale e paesaggistico alla cultura enogastronomica. All'interno della manifestazione sono in programma diverse iniziative, tra cui un corso formativo in quattro giornate sulle erbe campagnole che si trovano sul Monte Subasio.



Palio dei Somari - Amatrice (RI) - Domenica 3 aprile torna l'appuntamento con lo spettacolare Palio dei Somari, una corsa sfrenata e un po' folle, con lo spettacolare corteo dei figuranti in abiti d'epoca e le eccellenze culinarie del Lazio. Una manifestazione nata tredici anni fa quasi per gioco, che ormai richiama migliaia di appassionati nel “Somarodromo”. Piatti tipici del reatino negli stand tra cui non mancheranno la bruschetta con olio extravergine d'oliva di Casaprota e il polentone al sugo di pesce di Castel di Tora. Prince della tavola sarà il Prosciutto IGP di Amatrice.



Sagra degli Agrumi - Muravera (CA) - Fervono i preparativi a Muravera – lungo la costa sud est della Sardegna – per la 44ma edizione della “Sagra degli Agrumi” che si svolgerà l' 1, 2 e 3 aprile 2016. La manifestazione, come il nome lascia intuire, è dedicata a una delle eccellenze del territorio gli agrumi e le arance di Muravera, famosi in tutta l'isola e non solo, e segna tradizionalmente l'avvio della stagione turistica nel Sarrabus. Attesi anche quest'anno numerosi visitatori per 3 giorni di grande festa tra cortes apertas, degustazioni di agrumi e prodotti locali, ma anche spettacoli, concerti, visite guidate agli agrumeti, musica e danze.