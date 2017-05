W la mamma: 10 minivacanze per la sua Festa

Per la mamma che ama i mercatini –Mercanti ed artigiani tornano al Castello di Gropparello dove domenica 14 maggio 2017 si anima il Mercato Medievale. Tra le antiche mura, fioraie, tessitrici, fabbri, scalpellini, lavandaie, coinvolgeranno grandi e piccoli nelle diverse arti medievali. Le mamme e i loro accompagnatori potranno diventare apprendisti, sperimentando le originali attività: filare la lana, per esempio, o tessere, cimentarsi nel macramè oppure scolpire la pietra. Sul trono, il re e la regina attenderanno i piccoli ospiti per guidarli nel Regno della Fantasia, dove con attori e figuranti saranno protagonisti di divertenti avventure, per difendere il Castello da attacchi esterni.



Per la mamma che ama l’orto – Rilassarsi con le mani nella terra, imparando a coltivare l’orto con la guida di uno chef stellato. È l’esperienza per le mamme dal pollice verde che all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) trovano un maestro speciale: il “cuoco agricoltore” Massimo Spiraroli. L’orto è proprio davanti al castello trecentesco. È qui che lo chef insegna a seminare e a prendersi cura di verdure ed ortaggi, che diventano ingredienti prelibati del suo ristorante. I 4 appuntamenti con “I segreti dell’orto” sono fino ad ottobre 2017. Ad ogni lezione, che dura 3 ore, si torna a casa con una cassetta piena di fresche primizie.



Per la mamma sognatrice – Domenica 14, al castello di Bracciano, in provincia di Roma, viene organizzata una visita speciale dedicata a tutte le mamme, con inizio alle 11,00. Tante le sorprese e i personaggi che prenderanno vita nelle sale del castello. Il percorso itinerante terminerà nella magica stanza delle storie, dove si assisterà al racconto "il re del lago": per far sognare mamma e bimbi.



Per la mamma marittima - Acque cristalline e natura selvaggia. Non c’è niente di meglio per le mamme amanti della pace del mare, di una rigenerante vacanza che anticipa la stagione estiva. Oasi dal fascino primordiale è località Spartivento, nell’estremo sud della Sardegna, dove tra dune modellate dal vento, piante di ginepro, mirto e lavanda, c’è l’Hotel Aquadulci di Chia (CA). Circondato da un giardino, in cui non manca la piscina e un’area relax tra alberi e piante mediterranee, e realizzato con materiali naturali che si fondono nel paesaggio circostante, si apre con un sentiero privato alla spiaggia di Su Giudeu, dalle acque trasparenti con sfumature smeraldo.



Per la mamma wellness addicted - Ha un profumo estasiante, si dice che aumenti la fiducia in se stessi e che abbia “poteri magici” sull’animo femminile. La fresia è il fiore protagonista di un rituale di benessere alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, per trascorrere la festa della mamma in totale wellness. Si comincia con un trattamento viso al profumo di fresia, per continuare con un massaggio olistico di 40 minuti per il corpo con oli caldi e profumi floreali (con prevalenti note di fresia). Ed immergersi nel percorso Spa Termale Balnea tra 5 vasche e piscine di acqua termale a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore, palestra cardiofitness ed infusi ai fiori da gustare durante i trattamenti.



Per le mamme (e bimbi) artisti - A Milano, imperdibile è l’appuntamento con “Faccia a faccia con Leonardo…e la mamma“, al Museo del Cenacolo Vinciano, laboratori per bambini fino a 11 anni, che proveranno a fare un ritratto della propria mamma usando gli strumenti di Leonardo. Gli adulti potranno scegliere se assistere all'attività dei laboratori o partecipare a una visita guidata alla basilica di Santa Maria delle Grazie.



Per la mamma avventurosa - Occhialoni da sole, guantini da diva e via sulle ali del vento tra campagne e paesaggi verdeggianti a bordo di una fiammeggiante auto vintage. È il desiderio da esaudire per la mamma in cerca di momenti di libertà. Una giornata on the road, da condividere con le persone più care, da vivere grazie a Slow Drive, azienda leader nel noleggio di auto d’epoca senza conducente. Le sedi in cui scegliere una storica 4 ruote – ci sono Alfa Spider, Maggiolini cabriolet, Fiat 500, Roadster inglesi e Mini Cooper – sono disseminate in tutto il Nord Italia.



Per la mamma romantica – Due giorni di puro romanticismo tra le mura millenarie del maniero in cui è nato Federico da Montefeltro. È una festa della mamma esclusiva quella che si vive al Castello di Petroia (PG), che si erge su una collina boscosa circondato da una tenuta cosparsa di alberi di ulivo, pascoli e sentieri che si inoltrano nella vegetazione. Un “Castello di Coccole” per una notte in una delle eleganti camere De- luxe con mini piscina idromassaggio, illuminata solo dalle candele sul sottofondo di musica classica, calici di Prosecco di Valdobbiadene docg ed una coppa di fragole di stagione con panna montata. E per la mamma, la sorpresa di un massaggio rilassante in camera (60 euro). Un viaggio romantico nella storia che prosegue nell’antico Salone Guidobaldo, riservato per l’occasione solo alla coppia per assaporare una cena gourmet di 4 portate con selezione di vini dell’Umbria.



Per la mamma sportiva – Una bella biciclettata con la mamma? Cercate nella vostra zona uno dei appuntamenti di BIMBIMBICI, in programma il 14 maggio in 200 città italiane. L’evento è organizzato da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta proprio per promuove le pedalate in famiglia.



Per la mamma con il pollice verde - Un tripudio di essenze e di colori sbocciano sabato 13 e domenica 14 maggio 2017, al Castello di Paderna a Pontenure (PC) per l’edizione di Primavera di “Frutti Antichi”, rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato, promossa dal FAI - Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Per le mamme con il pollice verde il privilegio di scoprire, tra 130 espositori selezionati, le più ricercate e variegate specie floreali e arboree, le primizie dell’orto, i segreti delle tecniche di coltivazione, perle di antiquariato, artigianato e decoro da giardino.