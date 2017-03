Salisburgo e dintorni: tutti i volti del benessere

Concedersi il relax più assoluto e farsi coccolare dalle calde acque termali austriache sono un’ottima idea per affrontare al meglio la primavera. La Valle di Gastein, circondata dalle cime del Parco Nazionale Alti Tauri, è rinomata per le sue acque termali e per la Gasteiner Heilstollen, la galleria climatica scavata nel monte Radhausberg, dove la sinergia perfetta tra il radon, il calore e l'umidità dell'aria diventa la cura più efficace per il trattamento delle malattie reumatiche, donando al corpo nuova vitalità.



Acque e sale: combinazione salutare - Nella zona turistica del Parco Nazionale Alti Tauri si trovano le Cascate di Krimml, tra le più alte e maestose d’Europa: secondo studi scientifici si è scoperto che le cascate producono nella zona del loro impatto un nano-aerosol polverizzato, altamente concentrato e respirabile, che ha un effetto salutare per le persone affette da allergie e asma. Quando si parla di acque termali non bisogna dimenticare anche quelle salmastre. Il sale – definito anche "oro bianco" nel Salisburghese – è infatti presente in tutta la regione e naturalmente in molti centri termali, dove le acque ad alta concentrazione salina hanno un effetto salutare soprattutto sugli organi dell’apparato respiratorio e del sistema cardio-circolatorio.



Le doti benefiche del legno – Non solo l’acqua è però al centro dei trattamenti offerti dal Land austriaco. Il Salisburghese è, infatti, rinomato per la sua meravigliosa natura: legno, fiori ed erbe sono parte integrante di un soggiorno dedicato al benessere. Tanti, infatti, i centri termali e gli alberghi realizzati in legno, come l’ Holzhotel Forsthofalm nella zona turistica del Saalfelden Leogang che è il primo albergo realizzato in legno nel Land ad oltre i 1000 metri di altitudine. Secondo alcune ricerche il legno, in particolare il cembro, dona maggiore vitalità all’organismo, previene disturbi del sonno e rilassa in caso di stress fisico e mentale, solo per citare alcuni benefici.



E fiori ed erbe salvifiche - Nella zona turistica di Saalbach Hinterglemm il Der Unterschwarzachhof – tra i 25 alberghi specializzati nel servizio di accoglienza per gli ospiti italiani – propone trattamenti beauty con oli vegetali ed estratti di erbe alpine per disintossicare il corpo e rilassare la mente. Nel Mondo Sportivo Salisburghese si trova il Naturhotel Edelweiss Wagrain, albergo selezionato per la clientela italiana, dove ad attendere gli ospiti c’è la Green Spa 100% eco-friendly: qui la piscina naturale, la sauna e i massaggi a base di fiori ed erbe alpine sono gli ingredienti principali per una vacanza all’insegna del vero relax. E ancora bagni di vapore al fieno per rigenerarsi e rilassarsi, trattamenti a base di latte & miele per levigare e tonificare la pelle, pomate alle erbe biologicheper massaggi e peeling, bagni con petali di rose – fiore utilizzato anche per la preparazione di torte, caffè e tè – per donare maggiore vitalità al corpo.



E provare con la birra? - E perché non provare anche le proprietà benefiche del fango per rivitalizzare e rigenerare il corpo? Nel Land austriaco tanti sono i trattamenti proposti ai fanghi naturali, dai classici impacchi e massaggi fino, per i più coraggiosi e curiosi, ad alcune specialità gastronomiche a base di fango, come pane, frittelle, dolci e birra.



Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com