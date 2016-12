Valtenesi: il Garda incanta, con spiagge e vigne

Un’ottima occasione per pianificare un weekend tra sapori e cultura in questo luogo è sicuramente rappresentato dalla Fiera del vino Valtènesi-Garda Classico Doc di Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, che dal 27 al 30 maggio taglierà il traguardo della 67esima edizione. A far da affascinante cornice all’evento sarà il centro storico medievale di Polpenazze, dalla cui piazza si gode di una delle più spettacolari visuali sul lago di Garda e la Valtènesi: qui saranno ospitati gli stand delle 22 cantine ospiti, oltre al Borgo Bio, l’angolo dedicato alle aziende che praticano l’agricoltura biologica.



Entroterra tutto da scoprire - Un’occasione per visitare anche lo splendido entroterra: una rete di borghi silenziosi, ricchi di testimonianze storiche, culturali e religiose, di piccoli bed & breakfast ed agriturismi, di vigneti e oliveti, oltre che di aziende agricole dalle quali escono i prodotti del territorio, il vino e l’olio extravergine di oliva. Il tutto a pochi chilometri dalle spiagge più frequentate della zona e dalle acque azzurre del lago di Garda, oltre che da due conosciutissime località turistiche, ovvero la mondana Desenzano o Salò, dove per altro al nuovo Museo Mu.Sa. è allestita fino al 6 novembre un’affascinante mostra curata da Vittorio Sgarbi, che racconta i tesori nascosti dell’arte italiana da Giotto a De Chirico.



Le delizie del Chiaretto - Per i visitatori ci sarà l’occasione di conoscere e degustare i vini tipici del territorio, soprattutto rossi e l’inimitabile Chiaretto resi unici dall’utilizzo del Groppello, vitigno autoctono che era già presente in zona ancora prima della scoperta dell’America ed oggi è coltivato ormai solo sulla riviera bresciana del Garda, dove ne restano circa 400 ettari, gli unici rimasti al mondo per questa varietà. Alla Corte degli Assaggi, sarà possibile effettuare degustazioni guidate e comparate di tutti i vini premiati al concorso della Fiera, abbinati ai migliori formaggi della zona, mentre in piazza la Dispensa del Gusto servirà l’immancabile spiedo gardesano, il piatto più tipico e conosciuto della zona. Ad arricchire la quattro giorni sono previsti inoltre spettacoli, mostre, musica dal vivo tutte le sere e, in chiusura, un grande spettacolo pirotecnico.



