Sagre d'Italia: gli appuntamenti da non perdere

Festival Country 2015 - Noventa di Piave (VE) - Da giovedì 2 a domenica 5 luglio un intenso fine settimana in compagnia di spettacoli equestri, gare di cavalli, cucina Tex-Mex con novità da gustare e la consueta presenza della esposizione-mercato di articoli dedicati al mondo country.



Sagra della Patata 2015 - Sant'Agata Bolognese (BO) - Sabato 4 e domenica 5 luglio i volontari della Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in collaborazione con il Comune di Sant'Agata Bolognese organizzano la Festa Enogastronomica dedicata alle patate, denominata anche Patasagra. Sagra dall'aspetto semplice, ma di grande spessore gastronomico: tutti i cibi vengono preparati artigianalmente ponendo particolare attenzione alla qualità.



Festa della torta al testo - Pila (Pg) - La torta al testo è una focaccia salata cotta su dei dischi di pietra scaldati al fuoco. La goduria di questo piatto sta nella sua farcitura che prevede innumerevoli combinazioni tra carne, formaggi e verdure. Per l'occasione il ricco menu prevede focaccio a base di prosciutto, salsiccia, verdura cotta, pecorino e rucola, melanzane e prosciutto, maiale in porchetta, melanzane e pecorino, stracchino rucola e prosciutto, pecorino e prosciutto, lardo di Colonnata e verdura cotta.



Sagra delle Stroppe - Castelnuovo di Porto (RM) - La Sagra delle Stroppe si svolge dal 4 al 5 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Castelnuovo di Porto. Dalle ore 18:00 stand gastronomici, giochi e truccabimbi, musica e balli.



Sagra della Panzanella - Monterotondo (RM) - La panzanella è un piatto tipico dell'Italia centrale preparato con pane raffermo, cipolla rossa, basilico, il tutto condito con olio, aceto e sale. Un tempo era considerato un piatto povero, oggi invece questa semplice e genuina prelibatezza raccoglie curiosi e visitatori che accorrono da ogni parte d'Italia per degustarla. Ad attendere i visitatori non solo numerosi stand con degustazioni gratuite di panzanella, ma anche ottimi prodotti tipici, specialità locali, buona musica e intrattenimenti per grandi e piccini.



13 Sagra della focaccia - Saviano (NA) - In provincia di Napoli, da venerdì 3 a domenica 5 luglio prende il via la seconda edizione della sagra della focaccioa, una manifestazione enogastronomica in cui si possono degustare focacce farcite in vari modi, primi piatti, panini e dolci tipici della zona. Le serate, inoltre, sono allietate da musica dal vivo, balli latino americani e caraibici e karaoke.



14 Sagra della Pennetta all'Arrabbiata - Marigliano (NA) - Sabato 4 e domenica 5 luglio una sagra all'insegna del gusto e della tradizione organizzata dalla gente che partecipa alla vita della Parrocchia “Sacro Cuore”. Ricco menù con le pennetta all'arrabbiata, alla “scintilla” (penne con pachino, provola, rucola e pancetta) pennette margherita, pennette bon bon, pennetta primavera, fritture, secondi di carne, panini, dolci, gelati, crepes, bevande. Le serate sono allietate da musica classica napoletana e gruppi folkloristici.



Festa degli Antichi Sapori - Sperone (AV) - In provincia di Avellino, sabato 4 e diomenica 5 luglio torna la Festa degli Antichi Sapori, una sagra di tradizione e folklore. L'evento, organizzato da i "Nipoti di Nonno Tommaso” e la "Gioventù locale", prevede un menù turistico a base di penne all'arrabbiata, pasta e fagioli, panini con salsicce, fritture miste il tutto accompagnato dalla freschezza di vini locali.