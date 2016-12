S. Valentino: ecco i luoghi dove è bello festeggiare l’amore

SAN VALENTINO IN CITTA'

Sia sabato che domenica l'Acquario di Genova accoglie gli innamorati con proposte insolite. Sarà possibile visitare l'Acquario più grande d'Europa a una tariffa speciale, per fare una romantica passeggiata tra i fondali e gli ambienti acquatici del mondo tra foche, lamantini, pinguini, meduse, squali, delfini e colorati pesci della barriera corallina. Alla sera la cena a lume di candela offre un'esperienza emozionante ed esclusiva in una delle location più suggestive della città. Si inizia con un drink allestito nella sala dei moli antichi per proseguire poi con un'affascinante visita guidata durante la quale, grazie alla particolare illuminazione che riproduce i raggi lunari, si potrà scorgere il cambiamento notturno di movimenti, colori e riflessi di pesci e animali marini. Al termine, la cena sarà servita nella spettacolare cornice marina della vasche iridescenti.

propone un soggiorno esclusivo in una torre gentilizia del XII secolo, indicata dacome uno dei 10 luoghi più straordinari al mondo in cui trascorrere una notte almeno una volta nella vita. La, con la sua lunga storia e la sua meravigliosa vista, diventa lo scenario di un weekend pensato appositamente per le coppie, con welcome drink e una romantica cena a lume di candela servita in un'atmosfera del tutto speciale. È possibile usufruire anche di un pacchetto benessere in un centro termale cittadino, dove trascorrere una mattinata all'insegna del relax.Alla(Torino) rivivono le magiche atmosfere dei grandi matrimoni di corte. Per la festa degli innamorati, infatti, è in programma “ Life, istantanee di vita di corte ”: personaggi in costume storico danno vita a danze e quadri viventi ispirati alle feste di nozze celebrate a Stupinigi e nelle altre residenze sabaude tra Sette e Ottocento. Tra gli eventi rievocati, le nozze tra, cerimonia per la quale venne installato il grande lampadario che tutt'ora si ammira nel salone centrale. Nell'Appartamento di Levante verrà riportata in vita l'epoca del soggiorno di(1808). Non mancherà, infine, la ricostruzione del matrimonio tradel 12 aprile 1842, il primo in Italia che introdusse l'uso dell'abito bianco nuziale: soltanto Vittoria di Inghilterra aveva indossato in precedenza il bianco per una cerimonia regale. Il corredo della sposa è ancora oggi leggendario: la futura regina possedeva un guardaroba composto da 2.248 elementi tra abiti e accessori.Courmayeur, la perla delle Alpi valdostane, è meta perfetta per innamorati sciatori, che il giorno di San Valentino potranno approfittare dell'offerta Skyway in Love, che permette di salire a bordo della cabine trasparenti della futuristica funiviaper arrivare a. Al loro arrivo troveranno ad attenderli un dessert e un bicchiere per un brindisi, per godersi appieno un panorama unico con vista su tutti i 4000 delle Alpi:Inogni coppia può trovare il proprio, perfetto, San Valentino. I più temerari, ad esempio, possono cimentarsi in divertenti discese con lo slittino, anche in notturna, oppure possono fare un emozionante giro involando sul paesaggio spettacolare della Tre Cime. Per gli irriducibibili romantici la natura innevata, i sentieri tra i boschi e un panorama da sogno sono gli ingredienti che trasformano le escursioni invernali in autentici momenti da assaporare con la persona che si ama. Tappe d'obbligo sono il. Per chi desidera vivere un momento speciale con la propria dolce metà è possibile anche noleggiare una slitta trainata da cavalli e, avvolti in calde coperte, andare alla scoperta dell'incantevole paesaggio invernale delle Dolomiti.San Valentino? In quota è meglio, ne sono convinti a, il piccolo Tibet valtellinese di cui si sono innamorati anche Federica Pellegrini e Filippo Magnini la coppia più bella dello sport italiano. Neve, relax e voli panoramici in elicottero sono gli ingredienti di un San Valentino a tutto sport e benessere. Da non perdere, il centro acquatico e sportivo più alto d'Europa. E ovviamente lo shopping, che qui è un must.Le, sulle colline di, propongono alle coppie “Acqua, Terra e Amore”, il rituale che rafforza i legami e intreccia le energie, con la complicità della calda acqua termale. Tra massaggi agli olii ed essenze esotiche e benessere alla Spa Termale Balnea, cuore e mente verranno rapiti dall'intima atmosfera a misura di coppia che offrono le terme.Nell'eden bianco della, tra le maestose vette del Latemar e del Catinaccio, al(BZ) gli innamorati possono vivere la piacevole esperienza di immergersi nella vasca dell'imperatore e di lasciarsi accarezzare da petali di rosa, mentre fuori la neve decora le Dolomiti. E poi, con il pacchetto, regalarsi massaggi e rilassanti esperienze termali.All'aperto, invece, sulla terrazza panoramica del(BZ) gli innamorati possono immergersi nel grande idromassaggio con acqua calda, godendo della vista impareggiabile sulle cime innevate della. Con la proposta “Tempo per noi due” potranno inoltre condividere momenti di tenero relax nella, dotata di un idromassaggio per due, un lettino massaggi e un letto a baldacchino. Qui ci si immerge nell'acqua per poi concedersi un massaggio molto avvolgente e brindare insieme.San Valentino da sempre fa rima con “”, ma se quest'anno, invece che regalare solo una scatola, si trattasse di un hotel intero? L'è una struttura interamente dedicata all' ”oro nero”. Le 94 camere, distribuite su tre piani (Latte, Gianduia e Fondente), sono dotate di elementi d'arredo davvero curiosi, come la chocoscrivania, il chocolampione e, per i momenti più piccanti, la chocovasca: una vasca da bagno ripiena di cioccolato fuso. E per i veri chocoholics, niente di meglio della, con cioccolato sparso in ogni angolo della camera.Aspettando San Valentino nel, quello di Fontanellato (Parma), è sicuramente un esperienza inconsueta. A proporla è ildei fratelli Spigaroli che sono pronti a deliziare tutte le coppie con un'esperienza. Sabato 13 a partire dalle 20.30 si festeggia con bollicine e piatti d'autore, per poi inoltrarsi allo scoccare della mezzanotte nei meandri favolosi del labirinto, illuminati dalla luce delle lanterne.Non è una festa degli innamorati qualunque quella organizzata dal, in(BG). Il suggestivo maniero duecentesco ripropone per una sera i fasti di quando era una dimora patrizia e attende i suoi ospiti per un San Valentino davvero fuori dal comune, dando vita a una particolarissima “”. Tutti i partecipanti vengono vestiti per l'occasione con abiti storici e diventano attori protagonisti di una serata all'insegna dell'investigazione e del mistero. Un'esperienza davvero unica e irripetibile che lascerà col fiato sospeso anche i più scettici. Nel frattempo verranno soddisfatti pure i piaceri della gola con piatti a tema, come zuppa di legumi, stinco di maiale al forno, dolci fatti oggi con le stesse ricette che si usavano nei secoli passati.