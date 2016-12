Verona in Love: una città palcoscenico di amore

La manifestazione, organizzata da Comune di Verona, Provincia di Verona, Provincia di Verona Turismo e Consorzio Verona Tuttintorno, propone appuntamenti consolidati e tante novità. Nel Cortile Mercato Vecchio si trova il “Cuore dei Desideri”, innovativa piscina biodesign a forma di cuore, mentre Piazza dei Signori ospita, sabato e domenica pomeriggio, gli spettacolari “Soffi d'Amore”, con una pioggia di coriandoli colorati a forma di cuore. L'elegante piazza è anche la cornice di “Un Bacio lungo un minuto”, il più romantico ed emozionante momento di tutto il Festival, dedicato alle coppie di innamorati.



Chi vuole conoscere il centro storico della città, i monumenti dedicati a Romeo e Giulietta e agli illustri personaggi che hanno reso Verona celebre in tutto il mondo può approfittare delle visite guidate “Verona in Love”, con itinerari per tutti i gusti: culturali, sportivi, interattivi, nelle osterie, notturne e addirittura dedicate ai luoghi della luna. Per i più avventurosi c'è “Love Hunting IV”, la caccia al tesoro legata al territorio e alla città rivolta alle coppie di fidanzati, di amici, di familiari che si sviluppa all'interno del centro storico permettendo di giocare e visitare nello steso tempo i luoghi più belli della città.



Tanti gli eventi musicali e di spettacolo, con i concerti dal vivo “Live in Love” in Piazza dei Signori con VRBand – Vasco Rossi Tribute Band, Ottozerodue – Nomadi Tribute Band, Gangster'n Love e OxxxA; la band Swing out brothers si esibisce in Cortile Mercato Vecchio. Cantina Shakespeare diventa palcoscenico di uno speciale omaggio alla celebre storia d'amore tra Romeo e Giulietta con momenti di teatro, poesia, musica e danza. Sala Casarini dell'Hotel Due Torri fa da cornice a “Opera in Love”, mentre il salotto del Circolo Ufficiali di Castelvecchio ospita spettacoli di danza, musica e poesia Infine, in Piazza dei Signori si esibiscono le “Bandiere in Love”, con i coreografici lanci di bandiere del gruppo campione d'Italia Sbandieratori e Musici di Città Murata – Montagnana, accompagnati da tamburi e chiarine.



Ci sono poi la premiazione delle più belle lettere d'amore scritte a Giulietta (Premio Internazionale Cara Giulietta 2016), la visita al Club di Giulietta, in cui ci si può cimentare per un giorno nel provare a rispondere alle lettere di confidenze amorose provenienti da ogni parte del mondo e rivolte all'eroina shakespeariana; le visite quotidiane ai principali luoghi shakespeariani, la Casa di Giulietta, la Tomba di Giulietta, la Torre dei Lamberti e la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti godendo di tariffe agevolate; la premiazione del Concorso di Poesia Fidas dal tema “Dona a chi ami Ali per Volare”; infine le “Luminarie d'amore” accompagnano tutti i visitatori della città grazie alla suggestiva e coreografica atmosfera creata dai grandi cuori rossi proposti da AGSM.



Tante anche le iniziative gastronomiche per prendere per la gola il proprio innamorato, con cene romantiche proposte nei migliori ristoranti della città, viaggi sensoriali tra le eccellenze vitivinicole della zona e l'anteprima di Vinitaly, ospitata nella Loggia Vecchia di Piazza dei Signori.



E ancora: per gli sportivi c'è “Un fiume di Baci”, il viaggio in gommone da rafting lungo l'Adige e un momento speciale per regalare al proprio innamorato un bacio sulla panchina dell'amore della Dogana. O ancora il “Rafting Giulietta e Romeo”, una avventurosa discesa in gommone con equipaggi misti.



Si rinnova anche il legame d'amore tra Verona in Love e Lidl Italia, main sponsor dell'evento che mette in palio numerosi omaggi. Nel Loggiato di Fra' Giocondo è allestito un elegante “Loggiato in Love”, con una selezione di cioccolato in degustazione. In Cortile Mercato Vecchio “Lidl in Love” scatta una foto a tutte le coppie che visitano lo stand.

Ritorna anche l'iniziativa “Il Messaggio del Cuore, Ti amo e te lo scrivo!” con cui gli innamorati possono esprimere il loro sentimento con dediche d'amore, esposte e premiate con il Sigillo d'Amore, una pergamena sigillata a ceralacca che conferma una promessa d'amore. Il ricavato di entrambe le iniziative è devoluto in beneficenza.

Con "Vodafone in Love", infine, gli innamorati più audaci hanno l'occasione di dedicare una serenata shakespeariana alla persona amata in Cortile Mercato Vecchio.



Il palinsesto completo degli eventi e il programma della manifestazione sono online sul sito www.veronainlove.it – www.tourism.verona.it