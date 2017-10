Piemonte, il tartufo bianco si sposa al design

Durante le otto settimane della Fiera, il «gioiello della terra» sarà al centro di un ricchissimo programma di eventi che comprenderanno mostre, esposizioni, show cooking, enogastronomia, incontri culturali, musicali, letterari, folkloristici e sportivi. Quasi due mesi di appuntamenti che coinvolgeranno non solo Alba, ma tutto il territorio dove, di anno in anno, si rinnovano il mistero e la magia del Tuber magnatum Pico, il Tartufo Bianco che è diventato il simbolo di un patrimonio che coinvolge la ristorazione, l’ospitalità e l’autentico modo di vivere italiano.



Il design incontra il tartufo - E proprio il design sarà protagonista della mostra promossa da Alberto Alessi, dal titolo “de Truffle. Il Design Alessi incontra il Tartufo Bianco d’Alba” in programma ad Alba dal 27 settembre al 26 novembre. Una mostra-evento che raccoglierà i frutti di un progetto biennale che ha visto celebri designer e architetti cimentarsi nella realizzazione di un innovativo Kit per il Tartufo Bianco d’Alba composto da affettatartufi, espositore e contenitore. La mostra presenterà i prototipi del «Kit per il Tartufo Bianco d’Alba» e i progetti ideati dai 15 designer che Alessi ha invitato alla progettazione. Fra questi, il 26 settembre, alle ore 11.00, verrà svelato il nome del designer il cui affettatartufo è stato messo in produzione dalla «Fabbrica dei sogni» di Omegna.



Arte e cultura - L’offerta culturale della Fiera prosegue nel segno dell’arte contemporanea con Marina Abramovic e Tullio Pericoli. La sacerdotessa della performance art allestirà nel Coro della Maddalena una video-installazione dal titolo Holding the Milk, che verrà inaugurata il 28 settembre alle 18.00 e sarà visitabile fino al 12 novembre 2017. Il giorno successivo, venerdì 29 settembre, il Teatro Sociale di Alba “G. Busca” ospiterà una lecture di Marina Abramovic, in programma alle ore 18.30. L’appuntamento è organizzato dalla famiglia Ceretto.



Una mostra pregevolissima, ma anche fotografie d’autore - L’autunno albese si arricchirà di due importanti appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione Bottari Lattes. Il primo è la retrospettiva dedicata alla produzione di Renato Brazzani, pittore contemporaneo torinese, visitabile gratuitamente dal 23 settembre al 30 ottobre 2017 a Monforte d’Alba presso la sede della Fondazione. Il secondo, la mostra Poeti Pittori, Pittori Poeti, dal 4 novembre al 17 dicembre esporrà nelle sale del Palazzo Banca d’Alba dipinti di autorevoli protagonisti della pittura del ‘900, molti dei quali furono anche poeti: Filippo de Pisis, Pierpaolo Pasolini, Mario Lattes, Eugenio Montale e Franco Fortini. Una serie di suggestive fotografie di Enzo Massa, insieme ad alcuni video dei paesaggi vitivinicoli divenuti Patrimonio dell’Umanità, animeranno la Piazzetta UNESCO nello spazio antistante la Chiesa di San Giuseppe.



I matrimoni del gusto - Tartufo Bianco d’Alba sarà protagonista di speciali incontri con territori d’eccellenza enogastromonica. Durante la Fiera si celebreranno “matrimoni del gusto” tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato con i grandi distretti agroalimentari di Chieri e il Chierese, della città Parma, della Regione Basilicata (in vista di Matera 2019 - Capitale Europea della Cultura), della Città di Tokio e dell’Oregon, stato Usa che condivide con Alba una viticoltura d’eccellenza e terreni dove crescono tartufi neri pregiati.



Sapori e cucina al vertice - Il momento enogastronomico più esclusivo della prossima edizione sarà rappresentato dalle “Ultimate Truffle Dinner”. L’idea è quella di unire e abbinare in un evento esclusivo il Tartufo Bianco d’Alba con elementi unici della cucina internazionale come le ostriche, il manzo di Kobe, il caviale, il foie gras, lo Champagne e il Barolo. Le cene si terranno il 25 ottobre presso il Guido Ristorante dello chef Ugo Alciati; e il 20 novembre presso il Ristorante 21.9 di Flavio Costa. Il ricavato di questi prestigiosi appuntamenti, aperti al pubblico, sarà destinato al progetto “Breathe the Truffle” la prima campagna crowdfunding per salvaguardare l’ambiente naturale del Tartufo Bianco d’Alba.



Per maggiori informazioni: www.fieradeltartufo.org