Sport e relax sotto le Pale di San Martino

Pallide con il sole, perlacee dopo un temporale, rosa all’alba e al tramonto: per poterne ammirare la bellezza osservando il cambiamento di sfumature e colori e per godersi appieno la montagna, è stato pensato il Palaronda Trek, un trekking articolato in due diverse proposte (Soft Trek e Hard Trek, quest’ultimo con vie ferrate) che vi porterà alla scoperta dell’Altopiano delle Pale, posto a circa 2600 metri d’altezza). Da quest’anno il trekking è possibile anche in compagnia delle Guide Alpine, custodi di segreti e aneddoti legati alle montagne e ai loro esploratori.



Montagne e valli straordinarie - Dolomiti e verdi vallate in cui la natura regna incontaminata e indisturbata. Imperdibili sono la Valle del Vanoi, nota come “Il Cuore verde del Trentino” e sfondo ideale per il Lago di Calaita, la Val Venegia e la Val Canali, sovrastate dalle imponenti Pale di San Martino. Vallate perfette per praticare sport all’aria aperta, dal trekking alla bike, fino alla corsa in montagna. Percorsi alla portata di tutti e adatti a qualsiasi esigenza, che permettono di scoprire il territorio praticando la propria disciplina preferita.



E per chi ama l’avventura…- Tante anche le opportunità per chi vuole vivere nuove avventure, a partire dal canyoning, un’attività da provare in compagnia delle Guide Alpine, tuffandosi in piscine naturali, scivolando su “toboga” scavati nella roccia e calandosi sotto suggestive cascate d’acqua fresca. Nella lista delle possibilità non può inoltre mancare una discesa di downhill, praticabile lungo i suggestivi tracciati della San Martino Bike Arena, dotati di paraboliche in legno, wall-ride e strutture in legno, quali ponticelli e passerelle.



Tante occasioni per il relax - La montagna non è però una destinazione riservata agli amanti della vacanza attiva. Anche chi cerca relax e occasioni per arricchire il proprio bagaglio culturale, rimarrà piacevolmente colpito dal territorio, in particolare dai paesi della Valle di Primiero, preziosi scrigni custodi di tradizioni e usanze del passato, spesso rievocate durante le manifestazioni estive. Tra i paesi di Primiero spicca in particolare Mezzano, annoverato tra i borghi più belli d’Italia e trasformatosi negli ultimi anni in una mostra a cielo aperto, grazie a Cataste & Canzei, un insieme di opere d’arte costituite da legna accatastata, da quest’anno ammirabili anche di sera in una cornice ancora più suggestiva. Non da ultimo il paese di Sagron-Mis, il più orientale del Trentino e la porta di accesso al sistema 3 delle Dolomiti dove è stata istituita Torre T3, uno splendido osservatorio amico dell'ambiente, dotato di palestra di arrampicata sportiva e visori notturni.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com