Milano: perdersi e ritrovarsi nel LabyrinTEA

Ci sono luoghi in cui è un vero piacere perdersi. Uno di questi si trova all’ Arco della Pace , nel cuore di Milano : fino a martedì 13 marzo chi desidera prendersi una pausa verde e ama lasciarsi trasportare da nuove sensazioni, in un modo di colori e aromi non deve mancare di visitare LabyrinTEA, un labirinto di 200 mq realizzato con vere piante e ricco di profumi nel quale incontrare curiosi ologrammi e in cui vivere un’intensa esperienza multisensoriale . L’ingresso è libero.

Un'installazione verde di 200 metri quadrati per vivere una pausa multisensoriale nel cuore della città

LabyrinTEA è un’installazione realizzata da FUZETEA che offre ai visitatori un evento esperienziale in cui la percezione sensoriale va oltre la realtà. Ci si immerge in visioni e fusioni inaspettate che prendono vita grazie a Microsoft HoloLens, il primo computer olografico al mondo in grado di dare forma a una realtà mista, in cui il mondo reale si fonde con ologrammi virtuali. Attraverso l’utilizzo di un visore ci si trova faccia a faccia con sorprese disseminate lungo tutto il percorso del labirinto.



In questo spazio verde ci si rilassa, ci si ritaglia un momento di pausa dalla frenesia quotidiana, ci si dedica completamente a se stessi. E alla fine si assaggiano anche nuove miscele di tè freddo FUZETEA.



Il LabyrinTEA è aperto dal 7 al 13 marzo, con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00 presso l’Arco della Pace, Milano.