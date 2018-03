Gite fuori porta: le sagre del buon gusto e del buon umore

HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero - La Strada dei formaggi delle Dolomiti fa da cornice a un vero e proprio festival del gusto, alla scoperta dei migliori prodotti caseari di montagna. Fino a sabato 31 marzo tanti appuntamenti con aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli, alla scoperta della bontà dei prodotti della montagna e dei vini locali, a pochi passi dalle piste da sci. Menu speciali e momenti dedicati ai bambini con HappyCheese for kids. Date e luoghi su www.tastetrentino.it.



FESTIVAL DEL FORMAGGIO - Campo Tures (Bolzano) - Cento produttori d'Italia e d'Europa presentano oltre 1000 formaggi differenti nel corso dell'appuntamento caseario più importante dell'intero arco alpino, in programma a Campo Tures, in Valle Aurina, da venerdì 9 a domenica 11 marzo. Tre giorni tra le montagne per una vasta scelta di espositori e prodotti, con in più un ricco programma d'intrattenimento per tutte le età. Mentre gli adulti incontrano chef d'eccezione ed esperti che guidano particolari degustazioni, i piccoli imparano tante cose sul mondo del latte e del formaggio. Sede dell'evento è il nuovo padiglione della musica in centro a Campo Tures. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Biglietto: € 7,00 (il biglietto vale per tutti i 3 giorni), gratuito sotto i 15 anni. Info: www.kaesefestival.com .



FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO - Verona - I padiglioni della Fiera della città veneta domenica 11 marzo ospitano la Fiera del disco e del fumetto usato e da collezione: un appuntamento imperdibile per i collezionisti e i "cacciatori" di vinili, cd, fumetti e giornalini. Tante occasioni per gli appassionati, ma anche per i collezionisti alla ricerca di rarità e pezzi curiosi. Nel corso della manifestazione, all'interno dei padiglioni della fiera sono organizzati tornei di videogiochi, karaoke con le sigle dei cartoni animati più famosi e un torneo di Cosplay. L'evento si ripete il weekend successivo a Bassano del Grappa, e poi ancora in aprile e maggio in diverse città italiane. Informazioni: www.kolosseo.com .



FESTA DELLE CAPE - Lignano Sabbiadoro (Udine) - Cannolicchi, vongole, sarde e calamari sono protagonisti del weekend che conclude questa bella sagra in compagnia delle migliori specialità culinarie con i prodotti dell'Alto Adriatico. Fino a domenica 11 marzo si possono conoscere e degustare i prodotti ittici locali e, nello stesso tempo, fare del bene: il ricavato infatti, come tutti gli anni, sarà destinato alle associazioni di volontariato del territorio. Tra le bontà da assaggiare ci sono le cappe lunghe (cannolicchi), le pevarasse (vongole), le sarde alla griglia, impannate o in saor, i calamari e molte altre specialità locali. Luogo di ritrovo è Piazza d'Olivo a Lignano Pineta. Info: www.festadellecape.it.



FESTIVAL DEL VENTO - Spotorno (Savona) - Appuntamento sul Ponente ligure sabato 10 e domenica 11 marzo per un weekend in cui si vola in riva al mare sulle ali multicolori degli aquiloni più belli. Tele arcobaleno di giorno e vele illuminate dopo il tramonto per uno spettacolo creato dal vento e dalla fantasia dei partecipanti. In programma mostre con pezzi storici, esibizioni e battaglie di rokkaku, la gara in cui vince chi riesce a mantenere in volo più a lungo il proprio aquilone. Ritorna anche il tradizionale lancio di caramelle sulla spiaggia dagli aquiloni in volo. C'è poi il Kiteattack, il laboratorio in cui costruire un aquilone lì per lì, utilizzando i materiali di fortuna forniti dall'organizzazione. Ci sono anche i corsi di pilotaggio per principianti o esperti, a due e quattro cavi e la premiazione per l'aquilone più originale. INFORMAZIONI: 30kiteclub.it.



FIRENZE E CIOCCOLATO - Firenze - Fino a domenica 11 marzo, Piazza SS Annunziata a Firenze è invasa dal profumo del cioccolato in occasione di una fiera golosa, tutta dedicata la cibo degli Dei, con eventi sfiziosi, appuntamenti dolcissimi per grandi e bambini e qualche stravaganza. Sono in programma show cooking, laboratori di cioccolateria e uno spazio riservato alla cura del corpo con prodotti derivati dalla pianta del cacao. Orario continuato dalle 10.00 alle 22.00 nel fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni festivi. Ingresso gratuito. Info: www.fieradelcioccolato.it.



NERO NORCIA - Norcia – Ultimo fine settimana in compagnia del tartufo di Norcia: fino a domenica 11 marzo fanno da corona al prezioso tubero, tante eccellenze del territorio tra cui formaggi, insaccati e salsicce, ottimi vini. La mostra è allestita in due tensostrutture di oltre duemila mq e, oltre ai prodotti locali, offre momenti di riflessione e di confronto sui temi dell'economia della Valnerina. Sono in programma anche eventi, musica dal vivo, cabaret, show cooking, spettacoli per bambini e esibizioni di artisti di strada. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato è la più importante rassegna espositiva dell'agro-alimentare in Umbria. Il tartufo nero è candidato per il 2018 a patrimonio immateriale dell’Unesco.. INFO: www.nero-norcia.it.



SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE - Agrigento - Da sabato 3 a domenica 11 marzo si svolge un doppio weeknd per festeggiare l'amicizia e la fratellanza tra i popoli, ma anche l'arrivo della primavera e i prodotti siciliani. La festa prevedela partecipazione di numerosi gruppi folkloristici di tutto il mondo per danzare insieme e celebrare l'arrivo della bella stagione e le bellezze della natura del luogo. Sono in calendario decine di performance, spettacoli serali, sfilate, concerti, mostre, laboratori e molto altro. I momenti fondamentali della sagra sono tre: l'accensione del tripode al Tempio della Concordia, la fiaccolata dell'amicizia e lo spettacolo conclusivo con la consegna del Tempio d'Oro, prevista per domenica 11 marzo nella Valle dei Templi. Info: www.sagradelmandorlo.it