Marche pittoresche: Corinaldo e la Festa dei Folli

La kermesse offre attrazioni e spettacoli per tutti i gusti e ogni età con concerti rock e folk, discoteca, stand gastronomici, laboratori per bambini, voli dei droni, il planetario astronomico e tanto altro ancora. E, ciliegina sulla torta, martedì 25 aprile si svolge la Crazy Run, la folle corsa colorata non competitiva lungo i cinque chilometri circa della cinta muraria, in cui i corridori e gli spettatori si lanciano a vicenda quintali di polvere di mais colorata nei modi più sgargianti. La polvere, naturalmente, è assolutamente atossica e completamente biodegradabile.



Corinaldo è un paese collinare della provincia d'Ancona, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italia e affiliato al Club dei Borghi più Belli d'Italia. Nel 2017 il borgo festeggia un importante ricorrenza storica, il Cinquecentenario dalla Vittoria dell'Assedio del 1517, un evento per il quale Papa Leone X Medici ha elevato il paese a ruolo di Città; sono perciò in programma momenti che rievocano questo appuntamento con la storia: tra questi l'esibizione della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici, il Campionato Italiano Arcieri Storici e il Torneo dei piccoli sbandieratori.



Inoltre, in questa edizione della Festa è presente un punto informazione turistica "Gusta il Blu e Gusta l'Arancione" a cura dei Paesi Bandiera Arancione, nel quale vengono presentate le offerte e proposte turistiche delle località marchigiane.



L’'evento si svolgerà anche in caso di maltempo nelle strutture al coperto di oltre 500 mq.



Tutte le informazioni sull'evento e il programma completo delle attività e delle iniziative sono a disposizione sul sito www.festadeifolli.it.