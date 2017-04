Parco Giardino Sigurtà: a Valeggio è Tulipanomania

I tulipani da sogno 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania 6 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa I tulipani da sogno I fiori da sogno al Parco Giardino Segurtà per Tulipanomania leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Parco Giardino Sigurtà – visitato lo scorso anno da 350.000 persone – è stato votato il secondo parco più d’Europa: 60 ettari di verdi distese, colline, alberi secolari, un labirinto di siepi di bosso,fiori di ogni varietà. In attesa delle rose, a maggio, in questa periodo dell’anno è possibile ammirare anche narcisi, giacinti, muscari, allium, chionodoxa e fritillarie che fioriscono sia nelle aiule che in forma libera.



Da qualche anno viene proposto ai visitatori anche un contest fotografico dedicato a Tulipanomania. Tutti possono partecipare e sfidarsi a colpi di click. I tre scatti più belli saranno scelti nei primi giorni di maggio e gli autori premiati con un abbonamento valido per l’entrata al Parco per tutta la stagione 2017 (che terminerà il 5 novembre) oltre ad un riconoscimento “morale”, ovvero la pubblicazione delle proprie foto su social e riviste del settore.



Parco Giardino Sigurtà Via Cavour, 1 – 37067 Valeggio Sul Mincio (Verona) In rete: www.sigurta.it