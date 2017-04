Ponti di primavera: per il 25 aprile a ciascuno la sua sagra

SAGRA DELLE RANE - San Ponso Canavese – Torino – La rana è il ”piatto forte” della festa, da scoprire e gustare in mille modi: San Ponso Canavese, in provincia di Torino, propone da venerdì 21 a martedì 25 aprile, stand gastronomici e momenti di divertimento con giochi, musica, raduni, spettacoli e giri turistici. Ci sono anche i raduni delle Vespa e Moto Club (domenica 23 aprile), Fiat 500 e auto storiche (martedì 25 aprile), trattori d'epoca e moto storiche (domenica 30 aprile).Sono in programma anche visite guidate al Battistero romanico e serata danzanti. Il programma è su www.sagradelleranesanponsocanavese.it



WEEKEND STRABIOLOGICO - Villa Loredan – Stra (Venezia) - Una bella rassegna dedicata al mangiar bene, alla salute e alla natura, da sabato 22 a martedì 25 aprile, con una grande rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale. Il tema di questa edizione è "Il nostro pane quotidiano” declinato in una mostra, un corso di cucina, degustazioni di prodotti e attività per i bambini. Domenica 23 aprile, per gli adulti, c’è anche il "Battesimo della sella" nel parco; per tutti, grandi e piccoli, ci sono la gita in battello "In burcio sul Naviglio" e il percorso gratuito "In trenino attraverso le Ville". www.comune.stra.ve.it



FIORI A CASTELLARO - Castellaro Lagusello (Mantova) - Da domenica 23 a martedì 25 aprile la primavera fiorisce trasformando in un giardino incantato il borgo medievale sulle sponde del laghetto a forma di cuore, grazie alle scenografie allestite con composizioni floreali dagli abitanti del paese. “I fiori di Castellaro” è l'evento dedicato ai fiori, al giardinaggio e ai giardini, ma ogni strada del paese, è inondata da profumi inebrianti e di scenografie floreali. www.castellarolagusello.it



FIERA DELL’ASPARAGO DI MESOLA - Castello Estense della Mesola (Ferrara) – Una cornice d’eccezione per festeggiare questo delizioso ortaggio tipico della primavera: da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio il maniero nel Delta del Po ospita un goloso mercato con tutte le produzioni locali e stand gastronomici in cui degustare gratuitamente l’asparago verde e le specialità tipiche della zona. Ci sono anche escursioni a piedi o in bici, giri in barca, eventi sportivi e serate danzanti. www.prolocomesolaeventi.it



ENOLIA – Seravezza (Lucca) - Cibo, olio e vino di qualità si incontrano a Seravezza, in provincia di Lucca, per l'evento che promuove l'olio di qualità e i prodotti del territorio. Sabato 22 e domenica 23 aprile. nelle sale del Palazzo Mediceo si possono degustare gli oli provenienti da diverse zone d'Italia e partecipare ai minicorsi per imparare a conoscere l'olio d'oliva nella sua composizione e nelle sue mille sfaccettature. Sono presenti anche tante specialità gastronomiche e una ricca selezione di vini locali. Si può anche scoprire il territorio con la pedalata in bicicletta, e godere alcuni momenti di intrattenimento. www.enolia.it



LUDICOMIX BRICKS & KIDS - Empoli - Mattoncini e giochi in libertà nel centro storico della città toscana sabato 22 a domenica 23 aprile , con tantissimi mattoncini Lego, giochi liberi, attività creative e mercatini dell'usato. Ci sono esposizioni e attività ludico-creative dedicate agli amanti delle costruzioni, la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di creazioni personali e portarle in esibizione, partecipando al concorso CreaActive, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Prezzi Intero 7 euro , ridotto 5 euro (da 9 a 14 anni), omaggio fino a 8 anni. www.ludicomix.it/



PIC& NIC A TREVI – Trevi (Perugia) – Un weekend di festa, da sabato 22 a martedì 25 aprile, a contatto con la natura per un appuntamento ormai classico sulle splendide colline degli ulivi di Trevi. Uno scenario incantevole in cui gustare tanti buoni prodotti fatti in casa e bere birra artigianale. Il programma prevede una mostra mercato dedicata agli artigiani innovatori, una tavola rotonda sulle manualità creative, passeggiate alla ricerca di erbe spontanee commestibili e ancora trekking, passeggiate in bicicletta, il mercato del contadino e dell'antiquariato, percorsi guidati alla scoperta del centro storico. C’è anche il Pic Nic notturno, in programma domenica 23 aprile dalle 19 alle 23 tra gli ulivi. Informazioni e prenotazioni: www.picnicatrevi.it.



FRITTO MISTO - Ascoli Piceno – Gli appassionati del fritto possono deliziare il loro palato con dieci giorni di delizie "croccanti" da tutto il mondo: arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti e tempura giapponese, perr un appuntamento ormai tradizionale, da sabato 22 aprile a lunedì 1 Maggio. In piazza Arringo viene installato il Palafritto: un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le specialità a base di fritto, uno spazio per i cooking show, un'area dedicata alle farine, la zona "enoteca" . Orari e prezzi - Tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.30 Il costo dei biglietti e il programma sono online sul sito: www.frittomistoallitaliana.it