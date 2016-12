Livigno, tutto pronto per l'apertura della pista di fondo

L'anello su neve vera a Livigno, a quota 1816 metri, è un forte richiamo per le Squadre Nazionali e gli atleti che cercano la preparazione al di fuori del contesto dei ghiacciai e, in questo senso, Livigno si pone come una delle poche località europee in grado di garantirla. Per questo motivo sono attesi molti atleti, professionisti e non, semplici amatori e tanti appassionati che avranno modo di sciare insieme ai grandi campioni e di provare le ultime novità che offre il mercato in fatto di attrezzatura.



Grazie all'apertura di questa pista di fondo la stagione invernale sarà un crescendo, fino ad arrivare al 26 novembre con la tradizionale apertura degli impianti di risalita. Il tema che fa da filo conduttore alla stagione bianca di Livigno è quello dello sport: dallo sci al telemark, dallo snowboard al freeride, dal fondo al biathlon, dalle ciaspole alle fat bike, dallo sci alpinismo al parapendio, dal pattinaggio su ghiaccio alle escursioni a cavallo e a quelle a piedi sui sentieri battuti. E in questo contesto, lo sci di fondo è l’indiscusso protagonista dell’avvio di stagione.



Il 3 dicembre, invece, sarà la volta del primo grande evento sportivo dell’inverno, la Sgambeda. Ai nastri di partenza ci saranno migliaia di fondisti per la prima granfondo della stagione internazionale. La Sgambeda, che si è rifatta il look anche grazie al nuovo logo, fa parte del prestigioso circuito Visma Ski Classics che racchiude le 13 classiche di tutto il mondo tra cui la Vasaloppet e la Marcialonga.