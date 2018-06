Le gite e le sagre per l’ultimo weekend di giugno

ADVENTURE OUTDOOR FEST - San Candido (Bolzano) - Un fine settimana ideale per chi ama stare all'aria aperta, in occasione dell'evento che anima il borgo altoatesino da mercoledì 27 giugno a domenica 1 luglio. Nel suggestivo scenario delle catene dolomitiche sono in programma tanti eventi sportivi e occasioni di dibattito sui temi della natura e delle attività outdoor, tra storia, performances, cinema e fotografia. Tra gli appuntamenti, anche per i bambini, ricordiamo in particolare la camminata in compagnia dello scrittore Erri De Luca, la corsa al tramonto insieme agli ultra trailer Clare Gallagher e Michele Evangelisti; o ancora il concerto di ABA all'alba sul Monte Baranci, la notte sotto le stelle con il survivalist Michael Bolognini, i trekking e uscite in mtb, il programma Yogadventure, i corsi di climbing e altro ancora. INFO: www.adventureoutdoorfest.com.



FESTA DEA SARDEA - Silea (Treviso) – Una festa tutta da ridere come un vero e proprio carnevale estivo, con dieci giorno di musica, intrattenimento e gioie del palato, in programma da venerdì 29 giugno a domenica 8 luglio. Gli eventi in terraferma si svolgono a Silea, nel boschetto vicino alla centrale idroelettrica, con serate a base di musica e buon cibo, ma la festa culmina con la discesa folkloristica del fiume Sile, in programma domenica 1 luglio a partire dalle ore 9.00. Le imbarcazioni sono guidate da "marinai" agghindati con vesti fantasiose e impegnati in una esilarante battaglia a secchiate d'acqua: all'arrivo alla centrale ci sono vino, sarde e "vovi e segoea", una frittata gigante preparata con ben 2000 uova. INFORMAZIONI: www.festadeasardea.it.



LIGURIA DA BERE - La Spezia - Gli ottimi prodotti locali liguri sono protagonisti a La Spezia di un weekend di buoni sapori, con sorprese e cultura del buon vivere, degustazioni e curiosità. Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio le strade del centro storico cittadino ospitano gli stand enogastronomici, aperti dalle 18.00 alle 24.00, con i migliori prodotti agroalimentari della Liguria in abbinamento a ottimi vini, in particolare il Vermentino e lo Sciacchetrà, e alle celebri ostriche del Golfo. www.speziafiere.it.



FESTA ARTUSIANA - Forlimpopoli (Forlì) - Suoni, profumi e sapori riempiono il centro storico della cittadina che ha dato i natali al gastronomo Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana. Nove giorni di festa tra eccellenze della cucina, cultura e intrattenimento fino a domenica 1 luglio. In primo piano le gioie del palato, ma anche la riflessione culturale e sociale della tavola, degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane sono il filo conduttore di oltre 150 appuntamenti fra laboratori e incontri con il coinvolgimento di oltre 60 ristoranti allestiti appositamente per la festa. INFORMAZIONI www.festartusiana.it.



FESTA DELLA LAVANDA - Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Secondo dei tre fine settimana dedicati ai colori, profumi e buoni sapori della natura umbra, fino a domenica 8 luglio. Oltre a passeggiare presso i filari di lavanda o nel giardino delle salvie ornamentali e accanto al campo delle erbe aromatiche, si può visitare la mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda e con tante piante rare, rose, agrumi e piante grasse. C’è anche il mercato di artigianato di qualità. Si possono effettuare visite guidate per scoprire i profumi di piante aromatiche spesso sconosciute e assistere alla distillazione della lavanda e all'estrazione dell'olio essenziale. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI: www.illavandeto.com.



BEER FESTIVAL - Nereto (Teramo) - La cittadina abruzzese a pochi chilometri dalla costa adriatica dedica alla birra sei giorni di boccali levati, da martedì 26 giugno a domenica 1 luglio. Un'occasione davvero spumeggiante che rinfresca la calura estiva tutte le sere tra musica dal vivo, balli in piazza e stand gastronomici. INFORMAZIONI: www.facebook.com.



SAGRA DELLE LUMACHE - Bellante (Teramo) - Un lungo weekend in "lentezza" per la nona edizione di questa bella sagra, ospitata nel grazioso borgo medioevale sulle colline abruzzesi da mercoledì 27 giugno a domenica 1 luglio. La festa si svolge sul suggestivo belvedere del paese, dal quale si gode di una vista incomparabile. Qui si assaggia un piatto speciale e non così presente nei menù dei ristoranti: alla festa sono da scoprire il sugo di lumache con cui accompagnare le tagliatelle di farro e le pennette alla Bellantese, specialità locale a base di piselli, funghi e carne macinata. Oltre alle lumache ci sono anche da gustare arrosticini, hamburgher, formaggio fritto, frittelle farcite con prosciutto, patatine fritte e molto altro. Non mancano mercatini, musica e spettacoli. INFO: sulla pagina Facebook dedicata.



SCIROCCO WINE FEST - Gibellina (Trapani) - Il vino, grande protagonista di questa manifestazione, è il tema intorno a cui si mettono a confronto tante culture e tradizioni del Mediterraneo, in tre giorni di festa, convivialità e condivisione. Appuntamento da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio nel paese siciliano rinato dopo il disastroso terremoto del 1968. I vini sono quelli prodotti in sei paesi del bacino del Mediterraneo: Grecia, Italia, Malta, Spagna, Tunisia e Turchia. Sono in programma wine tasting tematici, degustazioni di selezioni di etichette del bacino del Mediterraneo abbinati a cibi tipici dei vari Paesi, e un expo village in cui esplorare le produzioni agroalimentari e dell'artigianato dei Paesi partecipanti. Non mancano cooking show, musica, dj-set, momenti di intrattenimento, visite guidate, appuntamenti culturali e momenti di rievocazione del 50 anniversario del drammatico sisma. In concomitanza si svolge anche la quarta edizione del Sicily Web Festival, che promuove l'arte cinematografica attraverso il web. INFORMAZIONI: www.sciroccowinefest.it.