Dieci luoghi d’Italia in cui il mare è da favola

Lo sappiamo tutti: per trovare un mare da favola non occorre andare dall’altra parte del mondo. L’Italia offre luoghi di grande bellezza tra natura incontaminata , spiagge incantevoli e mare di cristallo: eccone dieci, tutti da visitare e dei quali riempirsi gli occhi.

1 BERGEGGI – PONENTE LIGURE – L’ isolotto, la costa rocciosa prospiciente, la grotta marina e la sughereta delle Natte fanno parte dal 1985 della Riserva naturale regionale e di un’Area marina protetta. La costa a strapiombo e il mare splendido sono di bellezza imperdibile.



2 FIASCHERINO - LA SPEZIA – All’estremità del Golfo dei Poeti, questa frazione tra Lerici e Tellaro offre alcune delle poche spiaggette di questo tratto di costa rocciosa e pittoresca. Il paesaggio è splendido e il mare è limpidissimo.



3 ISOLA DEL GIGLIO – TOSCANA – Campese è la spiaggia più grande dell'isola, riparata dai venti e ideale pe chi ama per chi ama prendere il sole e fare passeggiate. Si trova nella parte Nord occidentale dell'isola e si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici (sull'isola non possono circolare le auto private). E’ dominata da una antica torre medicea, oggi restaurata e trasformata in abitazione privata.



4 SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE - RIVIERA DEL CONERO – MARCHE - E' il simbolo di questo tratto di costa, ancora selvaggio e incontaminato. Deve il nome ai due scogli gemelli che chiudono l'insenatura. E' la prima spiaggia che si incontra sul fianco sud del monte Conero ed è raggiungibile solo dal mare.



5 ISOLA BELLA – TAORMINA – SICILIA - L’Isola Bella è collegata alla terra ferma da un breve istmo che spesso, quando sale la marea, viene completamente sommerso. La splendida spiaggia di ciottoli e ghiaia fa parte di una Riserva Naturale istituita nel 1998.



6 SPIAGGIA DEI CONIGLI - LAMPEDUSA – E’ una delle spiagge più celebri del Mediterraneo e considerata tra le più belle del mondo. E' anche uno dei luoghi di nidificazione delle tartarughe marine Caretta-Caretta.



7 SAN NICOLA ARCELLA - SPIAGGIA DELL’ARCO MAGNO – CALABRIA - Siamo sulla Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza. La spiaggia è una piccola lingua di sabbia fine e ciottoli con una deliziosa laguna a forma di mezzaluna. Si raggiunge a piedi dalla vicina spiaggia di Praja a Mare.



8 SPIAGGIA ROSA – ISOLA DI BUDELLI - SARDEGNA – E’ una spiaggetta di sabbia sottilissima, purtroppo negli anni scorsi presa d’assalto dai turisti, la cui sabbia assume colorazioni rosate a causa della presenza di coralli e delle rocce rosate che la circondano. E’ una delle più belle e celebri della Sardegna, oggi protetta e ad accesso limitato.



9 TORRE DELL’ORSO – PUGLIA - Fa parte delle Marine di Melendugno, sulla costa adriatica del Salento. La baia si estende a forma di mezza luna per quasi un chilometro ed è limitata da due scogliere: da una di queste si possono ammirare i celebri faraglioni chiamati Le Due Sorelle.



10 BAIA DELLE ZAGARE – VIESTE - PUGLIA – Simbolo del Gargano, è una delle spiagge più belle di Puglia. Ha sabbia bianca e soffice mista a ciottoli: si raggiunge a piedi lungo un sentiero tra mandorli, pini e ulivi. Dalla spiaggia si ammirano i faraglioni di calcare bianco, chiamati Arco di Diomede e Le Forbici.