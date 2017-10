Gite di gusto: le sagre del primo weekend di ottobre

FESTA DELLA BAGNA CAUDA - Faule (Cuneo) – L’inizio dell’autunno è il momento ideale per gustare la “Bagna cauda”, un piatto tipicamente piemontese e strettamente legato al periodo della vendemmia, a base di aglio, olio extravergine d'oliva ed acciughe dissalate, ridotte in salsa dopo una lunga cottura. La sagra si svolge da giovedì 5 a domenica 15 ottobre, in coincidenza con i festeggiamenti patronali. Oltre agli stand gastronomici ci sono giochi per ragazzi, serate danzanti, un grande mercato e il raduno dei camper (domenica 8 ottobre) Ci sono anche la camminata ecologica, la rassegna canina e la possibilità di fare una gita in elicottero per ammirare il fiume Po. www.comune.faule.cn.it .



PROFUMI DI MOSTO - Garda Bresciano – La riviera del Garda bresciano ospita, domenica 8 ottobre, il tradizionale circuito enogastronomico nelle cantine della Valtènesi: 21 aziende del comprensorio dalle 11 alle 18 aprono le porte ad appassionati, visitatori e winelover di ogni età, per una domenica alla scoperta delle atmosfere suggestive dell’autunno gardesano. Le cantine partecipanti sono state suddivise in tre itinerari articolati fra le colline moreniche del Garda. Ogni cantina propone in degustazione i vini prodotti in prevalenza con uve del vitigno autoctono Groppello, dal Chiaretto ai rossi, abbinati a piatti della tradizione gastronomica bresciana. Informazioni: www.profumidimosto.it.



I GIORNI DEL MIELE - Lazise – Verona - Una bella mostra mercato dedicata al dolce nettare delle api e al mondo dell’apicoltura. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre i produttori si danno appuntamento su una delle più grandi area espositive italiane dedicate a miele, pappa reale, propoli e ai loro molteplici utilizzi alimentari; cosmetici e curativi. L'ingresso alla Fiera è gratuito e libero. www.comune.lazise.vr.it .



FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIBO DI STRADA – Cesena – Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre il fine settimana è dedicato agli intensi sapori delle specialità del cibo do strada, con assaggi di prelibatezze in arrivo da tutta Italia e da oltre confine. L’appuntamento è in Piazza del Popolo a Cesena, dove una ventina di isole gastronomiche propongono prelibatezze in arrivo da tutto il mondo. Ci sono anche incontri e talk Food, esposizioni, spettacoli musicali e teatro di strada. www.cibodistrada.com.



FESTA DEL TARTUFO DI BONDENO - Bondeno (Ferrara) - Due weekend di degustazioni e incontri sul prezioso tubero di questa provincia romagnola, in calendario da venerdì 6 a domenica 15 ottobre, in cui degustare specialità della cucina, visitare la mostra micologica e scoprire tutti i segreti dei tartufi locali. Se ne raccolgono tre diverse varietà: bianco (tuber Magnatum Pico), bianchetto (Tuber Albidum Pico) e nero. (Tuber Aestivum Vittadini), da assaporare tutti i giorni dalle 19 alle 23 e la domenica anche dalle 12 alle 14. www.alramiol.it.



FESTA D'AUTUNNO Abbadia (Siena) – Sapori genuini e tanti giochi di una volta attendono chi partecipa alla festa di Abbadia, avvolta dal profumo della vinaccia fresca, dei piatti a base di funghi e delle caldarroste. L’appuntamento è da venerdì 6 a domenica 15 ottobre, tra bracieri accesi, cantine aperte e artigiani al lavoro nelle botteghe. Sono in programma visite guidate, ad esempio lungo percorso geologico di Bagni San Filippo, al Museo Multimediale o a quello Minerario. Chi ama gli spazi aperti può partecipare all’escursione naturalistica lungo il "Sentiero delle Sorgenti”. INFO: www.comune.abbadia.siena.it/



FIERA NAZIONALE DELLE SAGRE E DELL’AGRICOLTURA - Civita Castellana (Viterbo) – Un grande tour enogastronomico fra le delizie italiane, in calendario dal 6 all’8 ottobre a Civita Castellana, nella Tuscia viterbese. La manifestazione ospita 20 sagre e aziende agricole che seducono i visitatori con le loro portate, dagli antipasti ai dolci, tutte realizzate a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza. C’è spazio anche per la terza edizione della “Degustazione della Pasta Italiana e delle specialità civitoniche”, con i deliziosi frittelloni, sfogliatine sottilissime condite con pecorino e pepe, e le irresistibili zuppe di Ida. Gli stand gastronomici sono aperti ogni giorno dalle 10 alle 21.30 per godersi trippa alla romana, mezze maniche al cinghiale, tortiglioni all’amatriciana e lumache. C’è anche un ricco programma di intrattenimento con tornei, spettacoli, espositori artigiani e commercianti per tutte le principali vie del centro storico.



CIOCCOTUSCIA - Caprarola (Viterbo) – Due fine settimana di intensa dolcezza da sabato 7 a domenica 15 ottobre con una manifestazione dedicata non solo al cioccolato, ma anche alla castagna. L’appuntamento è nella piazza di Caprarola e nelle ex Scuderie di Palazzo Farnese con tante dolci golosità tra cui cioccolato, tozzetti, biscotti, pizze di pasqua, dolci alla lavanda, liquori e amari aromatici, miele e confetture, prodotti a base di nocciole e castagne. Sono in programma esibizioni sulla lavorazione del cioccolato, concorsi di cucina, scuole di pasticceria e giochi per bambini. Info: www.cioccotuscia.it



FESTA DELLA NOCE - Motta Camastra, Messina – Fine settimana conclusivo per la sagra messinese dedicata ai frutti delle valli siciliane, e occasione per una piacevole passeggiata per le vie del centro storico. In piazza Croce è in programma una speciale esibizione di tutti i prodotti ottenuti dalla noce, e in più spettacoli folkloristici ed eventi culturali Info: www.comunemottacamastra.gov.it



TUTTESTORIE - Sardegna – L’intera isola celebra la letteratura per ragazzi con un festival di 7 giorni, declinato in ben 22 comuni e con 380 appuntamenti per approfondire la bellezza del racconto e le potenzialità della tecnologia per le letture dei più piccoli. Da giovedì 5 a mercoledì 11 ottobre la fantasia fa spiccare il volo a grandi e piccini in un viaggio tra i diversi linguaggi della cultura, dalla letteratura alle arti visive, dalla scienza al teatro, dalle tecnologie digitali al fumetto e alla musica. Tutte le informazioni su www.tuttestorie.it



FARINE DI FLOR – a Sutrio in Carnia (Udine) – Mulini, farine e delizie della Carnia: la cultura contadina, la coltivazione dei cereali e i prodotti che da tempo immemorabile ne derivano sono al centro di questo gustoso e rustico appuntamento che anima l’8 ottobre il caratteristico borgo di Sutrio, nelle montagne del Friuli Venezia Giulia. Protagoniste della festa sono le molteplici varietà di farina utilizzate un tempo in Carnia e tutti i loro innumerevoli impieghi in campo gastronomico (dalla polenta alle minestre, dal pane ai biscotti e alla pastafrolla) in un percorso in sei tappe con esposizione di farine, oggetti di lavoro e attrezzi da cucina. Sarà inoltre possibile degustare cibi particolarissimi dai sapori dimenticati, abbinati alle pregiate birre di sei birrerie artigianali del Friuli Venezia Giulia.