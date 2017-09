A Parma il Mercanteinfiera d’autunno

Dono esposte migliaia di proposte preziose e importanti, ma anche tanti oggetti curiosi e unici, magari semplicemente “riscoperte di un nostro recente passato”.



Gli appuntamenti con Mercanteinfiera sono, come da tradizione, due all’anno, in primavera e in autunno, nel cuore dell’Emilia per scegliere tra migliaia di pezzi di stili diversi, scoprire nuovi spunti per una collezione, saggiare le tendenze del mercato e magari concludere un buon affare durante un piacevole weekend a Parma, capitale della Food Valley e da sempre città di ottima cucina, di musica e di arte.



Accanto a Mercanteinfiera, nel padiglione 4 si svolge anche una sezione speciale curata da MIA PHOTO FAIR, la fiera internazionale d’arte dedicata alla fotografi e all’immagine in movimento, con gli scatti catturati dall’obiettivo di grandi autori del passato e contemporanei.



Gli orari per il pubblico sono dalle 10.00 alle 19.00

Biglietti : Interi 10 Euro

Online: 8 Euro

Informazioni e programma: http://mercanteinfiera.it