Austria: le festose radici del mondo contadino

La 21° edizione dell’Autunno Contadino verrà ufficialmente inaugurata il 27 agosto con una grande festa a Niedernsill, nel Parco Nazionale Alti Tauri. Qui, come da tradizione, la discesa a valle del bestiame segna la fine dell’estate dando il via ufficiale alle celebrazioni con mercati contadini, feste del raccolto e iniziative riunite quest’anno sotto il titolo: "erbe, piante selvatiche nell’Autunno Contadino", ovvero le protagoniste dei piatti tipici di questa terra.



Artigianato, musica e gastronomia - Nelle molte località coinvolte nelle celebrazioni si può scoprire l’artigianato del territorio assistendo, e talvolta cimentandosi, alla fabbricazione di prodotti tipici come Patschen (le tipiche pantofole salisburghesi) e Almkranzl (tradizionali corone decorative). Vivere l’Autunno Contadino vuole anche dire lasciarsi trascinare dalla musica popolare e, perché no, mettersi alla prova con danze folcloristiche come il Schuhplattler, nel quale si creano suoni e ritmo colpendosi le cosce, il tutto indossando Dirndl e Lederhosen, cioè il tipico abbigliamento salisburghese chiamato Tracht. Ma non solo, i sapori di questa terra aspettano i viaggiatori nelle oltre 300 trattorie dell’Autunno Contadino, dove prodotti genuini regalano un’esperienza gastronomica attenta alla sostenibilità del territorio.



Tradizione e modernità - L’Autunno Contadino è il momento in cui sperimentare espressioni della tradizione senza rinunciare a un tocco fresco e innovativo. Tantissimi sono i ragazzi che durante l’anno frequentano corsi per imparare i canti e le danze tipiche per poi mettersi alla prova durante le celebrazioni. La tradizione si veste così di nuova vitalità e questo periodo dell’anno diventa il momento in cui l’intera popolazione dimostra l’amore per i propri usi e costumi senza dimenticare che solo chi conosce il proprio passato può costruire il futuro. Durante l’Autunno Contadino tutti possono immergersi in un’atmosfera unica e scoprire che tradizione e modernità si fondono creando la storia di un territorio. Per non perdere questa occasione, il Salisburghese propone varie possibilità di soggiorno in diverse zone turistiche.



Mercati e feste negli Alti Tauri - Nel Parco Nazionale Alti Tauri si può vivere l’Autunno Contadino immersi nella natura alpina tra mercati e feste del raccolto. A partire da vifre realmente modiche si possono trascorrere 2 notti con prima colazione in un agriturismo biologico con menu delizie del Parco Nazionale, una borsa con gustosi prodotti biologici, un ingresso al centro visite del Parco Nazionale Alti Tauri e, a scelta, un ingresso al parco acquatico WasserWelten, alle cascate di Krimml o al parco faunistico di Ferleiten.



L’Hochkönig e Il Tennengau - L’Hochkönig offre un’esperienza tra usanze, tradizioni, delizie gastronomiche e feste suggestive: il pacchetto in questo caso è composto da 3 notti in pensione, colazione alla malga, Hochkönig Card e carta escursionistica dell’Hochkönig. Il Tennengau, nelle vicinanze di Salisburgo, unisce l’esperienza dell’Autunno Contadino a una visita della città. L’offerta in questo caso prevede 7 notti notti in pensione con prima colazione, ingresso al museo locale, guida e carta escursionistica del Tennengau, un biglietto pedaggio per la strada panoramica Postalm e un buono per assaporare la gastronomia locale. In questo clima di partecipazione, si respira l’autenticità del Salisburghese e l’anima auitentica dell’Autunno Contadino che contagia tutti con feste come l’HeuART ("l’arte del fieno") che ogni anno a fine agosto vede sfilare tra le vie di St. Martin, nel Tennengau, opere d’arte fatte di fieno, tra suonatori e schioccatori di fruste.



Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com