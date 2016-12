Ascoli Piceno: è tempo di “Fritto Misto!”

La kermesse, organizzata da Tuber Communications e dall’agenzia Sedicieventi, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno, il supporto della Camera di Commercio di Ascoli Piceno e la collaborazione di numerose associazioni di categoria del territorio, ospita anche la Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali, promossa da ASSAM e Regione Marche e in anteprima la presentazione delle nuove annate dell’Offida Docg e Rosso Piceno Superiore.



Il percorso di assaggi si snoda all’interno del Palafritto, allestito in piazza Arringo, fra il tradizionale fritto misto all'ascolana e l'esotica tempura giapponese, in un irresistibile crescendo di gusto. Anche in questa edizione ci si può deliziare con oltre quaranta ricette, selezionate fra le migliori specialità della cucina italiana e internazionale. Impossibile nominare tutte le delizie presenti: ricordiamo qui solo baccalà, carciofi alla romana e borragine, i classici arancini, cannoli e panelle, le olive ascolane del piceno Dop, messe nel cartoccio insieme a cremini, involtini di Biancolina, ciliegine di fiordilatte e agnello fritto, oppure empanadas, fajitas, arepas, alfajore.



Special guest di Fritto Misto 2016 è l’attore e chef Andy Luotto, con i suoi spettacolari cooking show, in cui utilizza Le Farine Magiche del Gruppo Lo Conte, main sponsor della kermesse. Tra gli chef presenti ricordiamo Errico Recanati, Daniele Citeroni, Aurelio Damiani, Enrico Mazzaroni, Rosaria Morganti, e Sabrina Tuzi, attesi ospiti dell'area Vini e Street Food di Marca gestita dal Consorzio di Tutela Vini Piceni che firma anche l’Enoteca.

In calendario ci sono anche i laboratori "Cucina la tua oliva", per insegnare ai bambini a riconoscere e preparare le famose olive all'ascolana, riempite con impasto di carne e fritte in olio bollente.

Per gustare le ricette preferite fra quelle proposte nel Palafritto occorre munirsi dell'apposito ticket in vendita presso l'Info Point di Piazza Arringo al costo di 12 euro. In alternativa ci si può anche munire della Fritto Card, la carta servizi ufficiale che dà diritto a sconti e omaggi. Il Palafritto è aperto tutti i giorni: ore 12.00/15.00 - 18.00/22.30



Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, torna più ricca che mai l'area Vini e Street Food di marca che vede ai fornelli grandi Chef e rinomati Maestri di cucina, pronti a cucinare dal vivo i loro piatti, proponendoli in abbinamento ai vini più adatti. Per gli appassionati di birra, c’è invece “A tutta birra!”, un esclusivo spazio firmato dal Birrificio il Mastio di Urbisaglia, dedicato alla birra per conoscere e provare tutti i gustosi e inaspettati abbinamenti fra la bionda più famosa e la frittura.



A Fritto Misto non si mangia soltanto. In programma tanti interessanti appuntamenti informativi proposti dalla Regione Marche che, tramite l'Assessorato all'Agricoltura, organizza una serie di convegni e seminari dedicati all'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale.



In più, Fritto Misto ospita Averna & Don Salvatore in tour, il viaggio che porterà il famoso amaro siciliano nelle più gustose kermesse culinarie. Presso lo stand di Don Salvatore, ci si può divertire con giochi a tema, scattare foto ricordo e, naturalmente, degustare Amaro Averna.



Il programma ufficiale e tutte le informazioni sono online sul sito www.frittomistoallitaliana.it.