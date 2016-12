Fuorisalone 2013, design a 360°

KIDSROOM ZOOM, IL DESIGN PER I PIù PICCOLI - Al Fuori Salone di Milano torna per il terzo anno l'evento esclusivamente pensato per il mondo dei bambini : il progetto espositivo " kidsroomZoom" , dedicato al design e all'arte per i più piccoli e curato da Unduetrestella. Arredamento, complementi d'arredo, giocattoli, opere d'arte, food e proposte editoriali per bimbi, quest'anno, escono però all'ambiente casa (le precedenti edizioni erano ambientate in appartamento) per confrontarsi con una realta' altrettanto fondamentale per la vita dei piccoli: l'asilo nido e la scuola materna. Location dell'evento sara' infatti Clorofilla, nuovo nido-asilo milanese, dove prendera' forma il tema dell'edizione 2013.

ORTOFABRICA, INNOVAZIONE E ARTIGIANALITA' - Innovazione, artigianalità e responsabilita', ricerca e bellezza: sono questi gli ingredienti di 'Ortofabrica', il ''metissage di ambientazioni, prodotti e soluzioni progettuali che fanno della bellezza, dell'utilita' e dell'eco-sostenibilita' a 360 gradi il proprio fil rouge''. L'appuntamento, ideato da Angelo Grassi, e' per il Fuori Salone di Milano, dal 12 al 17 aprile, nel cuore del quartiere del design, in via Savona. Ortofabrica è un'evento dedicato all'ecodesign e al recupero di antichi mestieri, al riuso di materie prime, al riciclo, per dare poi vita a prodotti rigenerati nei materiali e nelle funzioni d'uso, a cui si affiancano anche produzioni seriali funzionali e tecnologicamente d'avanguardia.

BRERA DESIGN DISTRICT - Saranno le botteghe storiche, i moderni showroom e gli spazi privati più suggestivi dello storico quartiere di Milano a ospitare la quarta edizione di Brera Design District, in programma dal 9 al 14 aprile, in occasione del Fuori Salone 2013. La manifestazione e' ideata da Milano Design Network di Studiolabo, con il patrocinio del Comune. ''Il valore della qualità, in una riflessione tra il fare artigianale e il pensare industriale'' sarà il tema di questa edizione, interpretato dalle aziende partecipanti e organizzato in un percorso che porterà il pubblico a visitare il quartiere, osservandolo dal punto di vista del design e della creatività.

foto Ufficio stampa

WALK OF FAME - Milano come Hollywood: anche il capoluogo lombardo celebra i propri "divi" con una "Walk of Fame". Solo che, a lasciare le proprie impronte non saranno le star della celluloide, ma quelle del progetto. A inaugurare la Milano Design Plaza, ideata da Danilo Premoli che ha costituito un Comitato Scientifico ad hoc, e' stato il calco delle mani dell'architetto Dante O. Benini. Le impronte dei progettisti invitati dal Comitato Scientifico che verranno raccolte - il momento piu' importante sara', ogni anno, in contemporanea con la settimana del design - verranno poi donate al Comune di Milano ''che ne trovera' un'adeguata collocazione'', spiegano i promotori, intenzionati a procedere alla raccolta dei calchi ''almeno fino all'Expo del 2015'' nella speranza si possa dare vita a ''un vero e proprio museo o piazza'' dedicati alla 'Walk of Fame' del design e dell'architettura.

L'ORA DEL TE' DI LAURA ZENI - Durante il Fuori Salone 2013, Laura Zeni partecipa alla manifestazione “Temporary Museum For New Design 2013 Extention – Freedom” presso Superstudio 13 con L’Ora del Tè, a cura di Fortunato D’Amico. In esposizione opere della serie Mangiare con la testa: tazza da tè, cucchiaino, teiera, vassoio e piatto party, realizzate da Massimo Facchinetti by Laura Zeni con materiale krion surface by Porcelanosa.

DESIGN E MODA ALLA RICERCA DELLA FELICITA’ - Quest’anno NABA e Domus Academy dedicano al tema della felicità le iniziative per il Salone del Mobile: da Gillo Dorfles a David Mocarski, da Alessandro Guerriero a Marco Ferreri. Da mercoledì 10, opening dalle ore 19.00, a domenica 14 aprile, dalle ore 10.30 alle 18.30, la mostra “Felicità, Individuale e collettivo”, a cura di Marco Ferreri, indaga il tema della felicità come contraltare dell’infelicità. L’esposizione consiste in una videointervista a rappresentanti del mondo della cultura nei diversi ambiti: design, architettura, cucina, editoria, teatro, psicologia e sociale. Che cos’è la felicità e come si raggiungere in questi diversi ambiti lavorativi e professionali? Gli eventi sul tema della felicità proseguono poi con “Being & Doing” (da mercoledì 10, opening dalle ore 19.00, a domenica 14 aprile, dalle ore 10.30 alle 18.30). Progetto dell’università di architettura Tsignghua di Pechino, sul concetto “fare bene” e “essere se stessi” nella cultura cinese, designer e docenti esplorano l’identità culturale cinese attraverso oggetti di design che si ispirano al tema. Sul tema della felicità e il kitsh si incentra invece la videoistallazione a cura di Alessandro Guerriero e Gillo Dorfles. Date e orari della videoistallazione: da mercoledì 10 a domenica 14 aprile dalle ore 10.30 alle 18.30, opening mercoledì 10 Aprile dalle ore 19.00.

Oltre alle iniziative realizzate all’interno del Campus NABA e Domus Academy, la felicità sarà anche il tema dell’installazione “Alik in Wonderland”, a cura di Francesca Molteni con Margherita Palli, direttrice del Triennio di Scenografia di NABA, Alice Gramigna e Gianluca Cesana di A2arch, in programma presso il Centro Artistico Alik Cavaliere, da mercoledì 9 a venerdì 19 aprile dalle ore 17.00 alle ore 22.00, opening giovedì 11 aprile alle ore 19.00.

PANDORA E I MOMENTS IN DESIGN - Durante l’avanguardistica manifestazione milanese il colosso danese della gioielleria, Pandora, coinvolgerà gli studenti dell’Accademia in un appassionante progetto creativo dal tema Felicità, Individuale e Collettivo, e che coinvolgerà alcuni studenti del Biennio di Fashion and Textile Design. NABA ha organizzato per loro un workshop, guidato da Fabio Cammarata, per affrontare il tema del gioiello moda, in una prospettiva di ricerca e sviluppo creativo, al fine di pervenire a possibili rielaborazioni che sappiano fondere artisticamente concretezza e sperimentazione. I giovani designer saranno chiamati a interpretare il tema La Ricerca della Felicità, dando vita a veri e propri gioielli d’arte, opere uniche, creazioni inedite che nasceranno dalla estemporanea combinazione di gioielli Pandora con materiali di ricerca e di recupero. Le creazioni verranno poi presentate all’interno di un’esposizione dedicata presso la sede NABA, che si integrerà alle installazioni e agli spazi espositivi allestiti dall’Accademia in occasione della Design Week 2013.

MASTER DESIGNER FOR PATRIZIA PEPE - Patrizia Pepe presenta un nuovo progetto in cui le due eccellenze della creatività italiana, moda e design, s’incontrano in una straordinaria esposizione firmata da 10 protagonisti d’eccezione: Alessandra Baldereschi, Philippe Bestenheider, Francisco Gomez Paz, Defne Koz, Laudani & Romanelli, Giovanni Levanti, Christophe Pillet, Studio Dante Donegani & Giovanni Lauda, Rodrigo Torres e Mario Trimarchi Dalla collaborazione con la nota accademia di design post-laurea, fondata nel 1982, nasce una mostra unica e inedita, curata da Dante Donegani, composta da speciali installazioni ospitate nelle due boutique milanesi Patrizia Pepe, durante la prossima edizione del Salone del Mobile 2013. Un dialogo creativo tra moda e design, tra glamour e funzionalità, che unisce e mixa tra loro gli oggetti culto della quotidianità, siano essi elementi e complementi d’arredo per la casa o abiti e accessori dall’affascinante stile metropolitano.