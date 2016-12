A Milano c'è la creatività del Salone del Mobile

Dal 9 al 14 aprile, con apertura al pubblico, Il quartiere fieristico ditorna ad essere animato dalla creatività della. Tema di quest'anno: l'innovazione. Migliaia i prodotti del settore casa-arredo, dell'illuminazione e del settore ufficio presentati in anteprima. E per tutti gli appassionati d'arte, grazie all’accordo di Cosmit con il Comune di Milano, quest'anno c'è una novità dedicata alla loro passione. Per chi, infatti, visita il Salone c'è la possibilità di entrare gratuitamente in tutti i musei civici: il Museo del Novecento, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, i Musei del Castello Sforzesco, Palazzo Morando, l’Acquario civico, la Galleria d’Arte Moderna e il Museo del Risorgimento.

52° EDIZIONE SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE - Sono più di 2.500 gli espositori distribuiti su 204.850 metri quadrati che partecipano alla 52a edizione del Salone Internazionale del Mobile, con il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, le biennali Euroluce e SaloneUfficio accanto al SaloneSatellite. Alle due manifestazioni annuali, si affiancano le biennali Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione, padiglioni 9-11 e 13-15, il SaloneUfficio, padiglioni 22-24, e la Biennale Internazionale dell’Ambiente del Lavoro. I Saloni offrono inoltre ai propri visitatori un biglietto integrato, valido sia per il trasporto urbano sia per l’ingresso in Fiera, grazie all’accordo con Fiera Milano e ATM. Infine, per agevolare la visita in fiera è disponibile la App aggiornata dei Saloni 2013 per iPhone, iPad e dispositivi Android.

Suddivisi in tre tipologie stilistiche differenti, il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento, con i loro 1.440 espositori, confermano per la terza volta la scelta funzionale di destinare al settore Moderno un unico edificio nei padiglioni 14 e 18, direttamente contigui ai settori Design e Classico, in modo da creare un percorso logico e funzionale per il pubblico. 479 è il numero degli espositori del mondo della luce che scendono in campo con un’offerta merceologica di altissimo valore. 106 gli espositori dell’Ufficio.

Il protagonista assoluto dell’evento per i Saloni 2013 è l’ufficio. In un’area espositiva di 1.200 metri quadrati all’interno del padiglione 24, l’architetto francese Jean Nouvel, vincitore del Pritzker Prize nel 2008, propone “Progetto: ufficio da abitare”, un allestimento che si articola in cinque inedite situazioni di lavoro attraverso le quali vengono sviluppati i principali temi della sua visione dello spazio di lavoro. Convivialità, piacere, gioco, e apertura degli uffici vengono contrapposti agli spazi chiusi e alla ripetizione tipici degli uffici e del loro carattere totalitario.