Aggiungi un borgo a tavola, per 4 week end

Quattro appuntamenti autunnali, in cui enogastronomia e famiglia saranno al centro dei “weekend arancioni”, con una serie di attività e iniziative dedicate anche ai più piccoli, che potranno così scoprire sapori e tradizioni dei tesori nascosti della nostra penisola e un nuovo modo di viaggiare, slow e sostenibile. Tante iniziative nell’ambito di 100 borghi Bandiera arancione del Touring che porteranno in tavola, tra settembre e ottobre, le tradizioni italiane: piatti tipici, sagre, street food, laboratori ed iniziative culturali … quattro weekend, ricchi di appuntamenti, da non perdere, di cui si possono conoscere tutti i dettagli consultando il sito bandiere arancioni.



Occasioni da non perdere - Così, ad esempio, domenica 24 settembre mentre i bimbi saranno impegnati in attività didattiche per diventare “Chef per un giorno con il miele” all’Oleificio Biologico di Tignale (Bs) in Lombardia, i genitori potranno godersi un rilassante aperitivo en plein air circondati dalle montagne che fanno da corona la lago di Garda. Racchette alla mano, invece, per coloro che preferiscono perdersi nella natura: a San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, la medesima domenica, si partirà per un trekking rigenerante tra i vigneti di Palazzone, frazione conosciuta per la produzione del vino Chianti DOCG e per le sue cantine di fama internazionale. O ancora a Sant’Agata de’ Goti (Bn) grandi e piccoli si incammineranno in un suggestivo Percorso dell’acqua.



Borghi eccellenti dell’entroterra - Sono 224 le piccole località dell’entroterra che, ad oggi, hanno ricevuto la certificazione Bandiera arancione: marchio di qualità turistico - ambientale che il Touring Club assegna ai borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti e che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Luoghi autentici dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressioni della cultura del territorio. Bandiere arancioni è anche simbolo di un’Italia che funziona. In particolare, l’ottenimento del marchio favorisce il processo di miglioramento turistico - ambientale e un aumento dei residenti, un incremento dei flussi turistici (mediamente + 36% di presenze), il dinamismo delle iniziative imprenditoriali (81% dei Comuni ha aperto almeno un nuovo esercizio commerciale, mediamente nei Comuni “arancioni” vi è un incremento del 141% di esercizi extra alberghieri).