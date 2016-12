Villa Carlotta: la bellezza della donna e della camelia

07:30 - Prende il via venerdì 21 marzo la stagione di Villa Carlotta, Museo e Giardino botanico sul Lago di Como. Si parte dalla bellezza femminile rappresentata nella mostra "La Donna 1900-1950", una serie di preziose illustrazioni d’epoca, per passare poi ad un altro simbolo di seduzione, la camelia, protagonista primaverile dello storico giardino lariano. Una camelia da ammirare, grazie ad un ricco calendario di visite guidate, ma anche da raccontare attraverso un fantastico viaggio tra letteratura e storia, e persino da assaggiare grazie alle curiose e veloci ricette di “finger food”.

LA STORIA DELLA PUBBLICITÀ FEMMINILE - La mostra, "La Donna 1900-1950" in programma da venerdì 21 marzo a lunedì 21 aprile, propone un percorso nell’arte e nella memoria, attraverso cinquant’ anni di comunicazione di storici marchi che hanno associato il proprio messaggio commerciale alla bellezza della figura femminile. Una preziosa antologia di immagini femminili che documentano i cambiamenti di costume e l’evoluzione sociale ed estetica della donna.

LA NATURA E I FIORI - Dal fascino dell’arte si arriva allo splendore della natura e più precisamente alla bellezza della camelia. Il tema viene affrontato nella giornata di domenica 23 marzo anche attraverso alcune attività collaterali: dalle 11.00 alle 12.30 è in programma un laboratorio dedicato agli adulti intitolato “Viaggio intorno alla camelia tra arte, storia e letteratura... e in cucina!”; nel pomeriggio, invece, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 l’appuntamento per i più piccini “I Fiori nel piatto” consente di avvicinarsi alla storia del fiore e alla sperimentazione di golosità da decorare. Per maggiori informazioni consultare il sito www.villacarlotta.it