Primavera: le città europee in fiore

ROMA – ITALIA - La nostra Capitale offre grandi spazi verdi anche nelle zone del centro. In primavera si veste di fiori colorati, che spesso vengono utilizzati anche come decorazioni e arredo urbano. Nella nostra gallery vediamo la scalinata di Trinità dei Monti adorna di splendide azalee.



LONDRA – GRAN BRETAGNA - Nell'immaginario collettivo la capitale britannica è associata al grigio della nebbia e dell'inverno. Eppure, in primavera, regala scorci suggestivi e colorati nei tanti parchi cittadini, ma anche nei viali alberati, che si risvegliano con i primi tepori e si coprono di fiori.



PARIGI – FRANCIA - La capitale francese è una delle città più romantiche del mondo: in primavera la fioritura di ciliegi e di altre piante offre uno scenario incantevole, ideale per baciarsi e scambiarsi promesse amorose. E se la Torre Eiffel è sullo sfondo, tutto è ancora più bello.



MADRID - SPAGNA - Alberi e aiuole in fiore anche nella capitale di Spagna, nelle piazze e nei viali cittadini. La nostra immagine ci porta alla Puerta de Alcalá, un monumento molto amato dai madrileni e porta di accesso al Parco del Retiro, importante spazio verde della città e meta delle passeggiate di moltissime famiglie e turisti.



VIENNA – AUSTRIA – Alle porte della città sorge il Castello di Schönbrunn, famosa reggia e sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Intorno al castello si sviluppano i fastosi giardini in stile barocco alla francese, ornato di vasche, giochi d’acqua e sculture di grande pregio. Al centro si trova un imponente parterre erboso, coperto di fiori multicolori che in primavera raggiungono il massimo del tripudio.



AMSTERDAM – OLANDA – Siamo nel Paese dei mulini e dei tulipani, che in questo periodo regalano un vero arcobaleno di colori. Amsterdam non fa eccezione e si veste di fiori variopinti che aggiungono charme a scenari sempre di grande effetto, per la gioia dei turisti. Del resto, il periodo della fioritura primaverile è uno dei momenti migliori per scoprire questa splendida città.



BONN - GERMANIA - La Germania è famosa per le sue industrie e la birra, forse non tanto per i fiori. Eppure Bonn ha grandi viali ombreggiati da alberi di ciliegio che in questa stagione regalano una tavolozza di sfumature rosa. Piantati negli anni ‘80, stanno diventando un vero simbolo per la città.



STRASBURGO – FRANCIA - La bella città alsaziana ha un centro storico molto suggestivo, la Pétite France, che si sviluppa lungo i canali del fiume Ill, affluente del Reno. Durante i mesi primaverili questo incantevole quartiere si veste di fiori, che affollano i balconi delle caratteristiche case a graticcio; persino i parapetti dei ponti si trasformano in vere e proprie siepi colorate di mille corolle variopinte.



COPENAGHEN – DANIMARCA - La capitale danese si veste di colori e di sfumature primaverili, particolarmente amate dalla cittadinanza dopo i lunghi mesi del buio inverno nordico. Il risultato è una cura particolare nel vestire di corolle multicolori i giardini e gli spazi verdi della città con risultati davvero notevoli.



TALLIN- ESTONIA - La primavera arriva, magari un po' in ritardo, anche nel Nord Europa: Tallin, capitale dell'Estonia, vede i suoi giardini colorarsi di mille fiori, coltivati con amore e perizia. Questa sfumature si aggiungo ai colori delle facciate del palazzi barocchi e ai tetti rossi della città, creando un contrasto cromatico di grande effetto.